HLV Pakistan: 'Đình Bắc gây nhiều vấn đề cho chúng tôi'

“Đình Bắc vào sân đã mang lại nguồn năng lượng tích cực và tác động tốt đến toàn đội”, HLV Kim Sang-sik nhận xét sau chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno, (Jakarta, Indonesia) chiều 2/10. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hài lòng với những điều chỉnh giúp Việt Nam đảo ngược tình thế sau hiệp 1 bị dẫn bàn.

Theo HLV Kim Sang-sik, thời tiết nóng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ khi nhập cuộc, khiến đội tuyển thủng lưới trước. Sau giờ nghỉ, ông làm mới cánh trái bằng cách đưa tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và hậu vệ Phan Tuấn Tài vào thay Nguyễn Tài Lộc, Cao Pendant Quang Vinh.

Hai cầu thủ vào sân đều tạo khác biệt. Phan Tuấn Tài kiến tạo để tiền vệ Nguyễn Hai Long gỡ hòa, còn Nguyễn Đình Bắc ghi 1 bàn và có 2 đường chuyền thành bàn cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Williams Minh Hoàng, góp công lớn vào màn ngược dòng của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khi tuyển Việt Nam hạ Pakistan 4-2 chiều 2/10. Ảnh: VFF.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nolberto Solano cũng thừa nhận “sự xuất hiện của Đình Bắc đã gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi ở cánh phải”. Đây chính là khu vực tuyển Việt Nam khai thác hiệu quả sau khi thay đổi nhân sự bên cánh trái.

Nhà cầm quân người Peru cho rằng, Pakistan đã phối hợp gây sức ép tốt và giữ cự ly phòng ngự chặt chẽ trong hiệp 1, nhưng không duy trì được cách chơi ấy sau giờ nghỉ. Khi các cầu thủ phía trên dâng cao còn hàng thủ lùi sâu, khoảng trống xuất hiện để tuyển Việt Nam tận dụng.

Bàn gỡ hòa sớm càng khiến Pakistan chịu áp lực, trong lúc một số cầu thủ bắt đầu xuống sức. “Ở cấp độ thi đấu như thế này, một số cầu thủ chưa có được nền tảng thể lực đủ tốt”, HLV Nolberto Solano nói, đồng thời đánh giá tuyển Việt Nam có khả năng duy trì cường độ cao hơn.

Dù thất vọng vì đánh mất lợi thế, ông vẫn xem giải đấu là cơ hội quý để Pakistan tích lũy kinh nghiệm. HLV Nolberto Solano muốn đội bóng tiếp tục tham dự những giải tương tự, qua đó cải thiện thể lực, cách tổ chức phòng ngự và khả năng xử lý tình huống.

Tiền đạo Đình Bắc thi đấu chói sáng góp giúp tuyển Việt Nam hạ Pakistan 4-2 chiều 2/10. Ảnh: Getty.

Với tuyển Việt Nam, niềm vui chiến thắng đi cùng nỗi lo nhân sự khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị căng cơ và phải rời sân. HLV Kim Sang-sik cho biết thời gian nghỉ ngắn cùng điều kiện nắng nóng làm tăng nguy cơ chấn thương, nên Ban huấn luyện phải theo dõi kỹ thể trạng các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm và sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng 3 ngày 5/10. HLV Kim Sang-sik xác định toàn đội phải chuẩn bị và thi đấu với tinh thần như một trận chung kết, tập trung vào sự sẵn sàng của mình trước đối thủ đã có nhiều thay đổi về cả chất và lượng.