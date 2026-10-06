Tiện lợi liên thông chứng từ điện tử

Tại Đồng Nai, việc đẩy mạnh ký số, liên thông chứng từ từ các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) có thêm dữ liệu để giải quyết chế độ, đồng thời giảm giấy tờ và thời gian đi lại của người lao động.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tư vấn, hướng dẫn người dân làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Đẩy nhanh việc ký số, liên thông chứng từ

Theo BHXH thành phố, đến tháng 8-2026, có 50 cơ sở KCB trên địa bàn thực hiện ký số, tạo lập và liên thông chứng từ điện tử theo quy định. Đây là một trong những khâu được đẩy mạnh trong quá trình số hóa việc giải quyết chế độ BHXH, nhất là các chế độ có liên quan đến giấy tờ do cơ sở KCB lập.

Để triển khai việc này, BHXH thành phố đã phối hợp với Sở Y tế và có Công văn số 427/BHXH-CĐBHXH đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện ký số, tạo lập và liên thông chứng từ theo quy định.

Khi giấy chứng nhận, giấy tờ y tế được lập, ký số và gửi đầy đủ lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT), những dữ liệu này có thể được sử dụng làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe cho người tham gia BHXH.

Với cách làm này, người lao động không phải thực hiện thêm những khâu giấy tờ đối với các thông tin đã được lập và chuyển trên hệ thống theo quy định. Dữ liệu từ cơ sở KCB được chuyển đến cơ quan BHXH, giúp giảm việc đi lại, chờ đợi và bổ sung hồ sơ.

Khi chứng từ được liên thông đầy đủ, thông tin phục vụ giải quyết chế độ sẽ đến cơ quan BHXH sớm hơn. Qua đó, cơ quan bảo hiểm có thêm dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu và giải quyết chế độ; đồng thời giảm các khâu trung gian trong quá trình xử lý hồ sơ.

Hiệu quả của việc số hóa cũng thể hiện qua số lượng hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử. Trong thời gian từ ngày 1-8 đến ngày 31-8-2026, BHXH thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 6 ngàn lượt hồ sơ thuộc nhóm dịch vụ công “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”.

Cùng với đó, cơ quan BHXH tiếp nhận và xử lý hơn 2,3 ngàn giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện; hơn 12,5 ngàn trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công ngành BHXH.

Đối với nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, BHXH thành phố đã tiếp nhận và xử lý gần 3,7 ngàn hồ sơ.

Chuyển đổi số qua những con số Đến ngày 31-8-2026, thành phố Đồng Nai có 17,2 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công; thông tin công dân được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,79%. Tại kỳ chi trả tháng 9-2026, 89,7% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Dữ liệu kết nối, người dân bớt thủ tục

Liên thông chứng từ giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH là một phần trong quá trình chuyển đổi phương thức phục vụ người tham gia BHXH, BHYT trên nền tảng dữ liệu. Thời gian qua, BHXH thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm giấy tờ, tăng giao dịch điện tử và khai thác những thông tin đã được xác thực.

Theo báo cáo của BHXH thành phố, đến ngày 31-8, 100% cơ sở KCB BHYT trên địa bàn đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.

Lũy kế đến ngày 31-8, toàn địa bàn Đồng Nai có hơn 17,2 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công để phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT, tăng hơn 694 ngàn lượt so với thời điểm 31-7.

Cùng thời điểm, BHXH thành phố đã xác thực được hơn 3,7 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do BHXH quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không bao gồm lực lượng vũ trang và thân nhân quân đội. Số thông tin được xác thực tăng hơn 19,8 ngàn người so với tháng trước, đạt tỷ lệ 99,79%.

Việc kết nối dữ liệu cũng được thực hiện đối với các loại giấy tờ phục vụ người dân. Đến cuối tháng 8-2026, hệ thống BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và phê duyệt hơn 693 ngàn dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ trên địa bàn Đồng Nai, tăng hơn 19,1 ngàn lượt so với tháng trước.

Trong thực hiện thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã cung cấp toàn bộ 84 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm: 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 14 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Việc chi trả cũng tiếp tục chuyển dần sang phương thức không dùng tiền mặt. Đối với người hưởng các chế độ BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đạt 100%.

Theo Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành, đến cuối tháng 9-2026, toàn thành phố có hơn 4,19 triệu người tham gia BHYT và hơn 1,11 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. Với số lượng người tham gia lớn, mỗi thủ tục được đơn giản hóa sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều người. Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH không chỉ là tăng tỷ lệ hồ sơ điện tử hay số hóa dữ liệu, mà quan trọng hơn là kết nối dữ liệu để người dân không phải thực hiện lại những thủ tục, cung cấp những thông tin đã có trên hệ thống.