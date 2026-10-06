Thúc đẩy nội hàm 'gắn kết chiến lược' Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trước cuộc hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 26/1/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mối quan hệ Việt Nam-Lào luôn được vun đắp, phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược sâu rộng. Trên nền tảng chính trị đặc biệt tin cậy, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển cho mỗi nước.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thời gian gần đây, bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, nhất là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng, là nền tảng cốt lõi vững chắc để thúc đẩy nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai quốc gia đi vào thực chất.

Hợp tác kinh tế song phương Việt Nam-Lào đang ghi nhận những con số tăng trưởng hết sức ấn tượng. Việt Nam hiện có 289 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 6,7 tỷ USD. Đáng chú ý, trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt gần 600 triệu USD, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thủy điện, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao và viễn thông (Unitel). Nhiều dự án vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách và an sinh xã hội của Lào.

Việt Nam có lợi thế về hệ thống cảng biển, mạng lưới logistics và khả năng kết nối quốc tế; trong khi Lào có vị trí chiến lược tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN với khu vực nội địa châu Á. Đặc thù không có đường bờ biển của Lào khiến kết nối giao thông với các quốc gia láng giềng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động thương mại và phát triển kinh tế. Việt Nam với hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông hướng ra Biển Đông có tiềm năng trở thành một cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Lào đi tới các thị trường quốc tế.

Phát triển các tuyến giao thông kết nối Việt Nam-Lào được xem là một trong những ưu tiên của hợp tác kinh tế song phương. Các tuyến đường từ Lào qua các cửa khẩu đến các trung tâm kinh tế, cảng biển của Việt Nam nếu được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Chính phủ Lào đang nỗ lực thực hiện chiến lược chuyển đổi Lào từ một quốc gia không có biển trở thành trung tâm kết nối khu vực Tiểu vùng sông Mekong và ASEAN, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thương mại xuyên biên giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Lào đang triển khai “Kế hoạch hành động tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải giai đoạn 2025-2030”, đồng thời mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy liên kết hạ tầng kho bãi để tháo gỡ nút thắt chi phí vận tải và mở cửa ngõ hướng biển qua cụm cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh). Một hệ thống vận tải thông suốt sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường. Không chỉ kết nối giữa hai quốc gia, những tuyến giao thông còn có ý nghĩa rộng hơn khi góp phần hình thành các hành lang kinh tế kết nối Lào với Việt Nam và từ đó với biển, đồng thời mở rộng liên kết với các nước trong khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế khu vực đang chuyển dịch mạnh mẽ, việc Việt Nam và Lào tăng cường liên kết kinh tế nội khối, tận dụng các lợi thế về địa lý, hạ tầng biên giới và các hiệp định thương mại song phương, đa phương là yêu cầu mang tính chiến lược, không chỉ nhằm mở rộng thị trường mà còn hướng tới hình thành những chuỗi liên kết sản xuất, logistics, tạo không gian phát triển mới, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.