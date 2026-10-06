Đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Kết nối với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, cảng biển và đầu mối giao thông quan trọng; tăng cường liên kết trong vùng Đông Nam Bộ và kết nối với miền Tây.

Hiện tại, sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa đoạn tuyến dài 14,7km phía Đông TP Hồ Chí Minh vào khai thác trong tháng 11-2026. Một số hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong quý I-2027.

Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thiện từng hạng mục, nỗ lực đưa tuyến đường sớm vào khai thác, đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp.

Tuyến đường được kỳ vọng giảm áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy phát triển đô thị và dịch vụ logistics.

Đoạn đường Vành đai 3 trên cao đi qua khu đô thị phía Đông TP Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị.

Hệ thống tường chống ồn được lắp đặt trên đoạn tuyến đi qua khu dân cư.

Nút giao HLD kết nối đường Vành đai 3 với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Công nhân thi công các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục tại nút giao Tân Vạn.

Nút giao Tân Vạn - hạng mục được đánh giá phức tạp và có quy mô lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh - đang được các nhà thầu tăng tốc thi công.

Nút giao này liên thông với Quốc lộ 1, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh lộ 743, đường Nguyễn Xiển và cầu Đồng Nai.