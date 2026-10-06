Đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh
Những nhịp cầu, đoạn đường trên cao và nút giao nhiều tầng của đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đang dần hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng giảm áp lực giao thông nội đô, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Kết nối với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, cảng biển và đầu mối giao thông quan trọng; tăng cường liên kết trong vùng Đông Nam Bộ và kết nối với miền Tây.
Hiện tại, sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa đoạn tuyến dài 14,7km phía Đông TP Hồ Chí Minh vào khai thác trong tháng 11-2026. Một số hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong quý I-2027.
Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thiện từng hạng mục, nỗ lực đưa tuyến đường sớm vào khai thác, đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/day-nhanh-tien-do-duong-vanh-dai-3-tp-ho-chi-minh-1059525