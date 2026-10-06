[Infographic] Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo kế hoạch, ngày 8/10/2026, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026. Để bảo đảm các nội dung lễ tôn vinh diễn ra theo kế hoạch, công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo.