[Infographic] Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 5/10/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-mot-so-noi-dung-trong-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post993149.html