Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 9 xã, phường của thành phố Huế gồm: Kim Trà sạt trượt giao thông trên cao tốc đường bộ đoạn Cam Lộ - Túy Loan, sạt lở bờ sông Bồ đoạn Bại, Ngoại Đề, Cồn Nổi, Hạ Giang, Thanh Lương 4 và hói La Chữ; Phong Thái sạt trượt giao thông tại đường trục Tổ dân phố Tử Chánh, sạt lở bờ sông Ô Lâu và sông Bồ; Bình Điền sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, sạt lở bờ sông Hữu Trạch; Hương An đường Tỉnh lộ 4 Hương An - Hương Trà, đường Nguyễn Chi Thanh kéo dài;

Phường Hương Trà sạt trượt giao thông tại đường vào thủy điện Hương Điền, sạt lở bờ sông Bồ đoạn Lai Thành, Lại Bằng; Kim Long trượt lở đất đá tại Điện Huệ Nam, núi Dâu Tằm, núi Nhạn, sạt lở bờ sông Hương, sông Tả Trạch và sông Bạch Yến; A Lưới 5 trượt lở đất đá tại Hồng Hạ, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, sạt lở bờ sông Bồ đoạn thượng nguồn, lũ quét khu vực Hồng Hạ; Phong Điền trượt lở đất đá tại Phong Xuân, Phong Mỹ, sạt trượt giao thông trên Đường 71 đến Rào Trăng 3, 4, A Lin B2, B1 và Tỉnh lộ 17, sạt lở bờ sông Ô Lâu; Phú Bài sạt lở đất tại Dương Hòa, Phú Sơn, sạt lở bờ sông Hữu Trạch.

Cảnh báo tác động lũ quét có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội. Người dân cần đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn.

Từ ngày 7-8/10, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần và nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, nên ở thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 9-11/10 trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, tổng lượng mưa từ ngày 6-15/10 ở Huế phổ biến 300-550mm, có nơi trên 700mm.