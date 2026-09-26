Tiềm năng du lịch từ những chợ phiên

Đa dạng các mặt hàng được bày bán tại chợ phiên phố Đoàn (xã Pù Luông).

Buổi sáng thứ 5, khi màn sương còn giăng mắc trên các sườn đồi, bà con dân tộc Thái, Mường ở xã Pù Luông và các địa phương khác đã tất bật mang hàng hóa đến chợ phố Đoàn để trao đổi, mua bán - từ lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép, hay những sản vật do tự tay bà con làm ra, như hạt dổi, rau dớn, hoa chuối, măng khô, mật ong... Mỗi phiên chợ luôn rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán, vang lên tiếng nói cười, tiếng trao đổi hàng hóa và cả những câu chuyện đời thường.

Cẩn thận sắp xếp lại những tấm thổ cẩm trên sạp của mình, bà Vi Thị Hoa, người buôn bán tại chợ phố Đoàn, cho hay: “Chợ phiên phố Đoàn thường họp vào ngày thứ 5 và chủ nhật hằng tuần, tôi buôn bán các mặt hàng thổ cẩm, từ vải vóc, quần áo, đến các món quà lưu niệm để phục vụ cho du khách đến tham quan, mua sắm, như túi xách, khăn, mũ... ở chợ từ vài năm nay. Các sản phẩm thổ cẩm này đều do bà con dân tộc Thái ở xã Pù Luông tự tay dệt thủ công nên khá đẹp và bền, được người dân, du khách ưa chuộng, vì vậy mà lượng hàng hóa bán ra cũng khá nhiều. Từ đó, không chỉ tạo thêm thu nhập cho tôi và những người làm nghề dệt thổ cẩm mà còn quảng bá được sản phẩm của địa phương đến bạn bè, du khách”.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, chợ phố Đoàn ngày càng được nhiều du khách biết đến. Không ít người tìm đến đây để trải nghiệm không gian văn hóa bản địa, tìm hiểu đời sống của đồng bào các dân tộc và lựa chọn những sản vật đặc trưng làm quà. Chị Hồng Anh, phường Hạc Thành, người đã nhiều lần đến chợ phố Đoàn, chia sẻ: “Đến chợ, tôi khá ấn tượng với các mặt hàng nông sản, món ăn dân dã do chính tay bà con ở đây tự làm, vừa ngon lại đẹp mắt. Ngoài thưởng thức ẩm thực, tôi còn được mua các mặt hàng nông sản, thổ cẩm và giao lưu, tìm hiểu nếp sống của người dân bản địa. Từ đó, giúp tôi hiểu thêm về con người và văn hóa của vùng đất này”.

Ở chợ phiên Na Mèo, xã Na Mèo, cứ vào sáng thứ bảy hằng tuần, người dân các bản khu vực biên giới Việt Nam và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) lại mang các sản vật địa phương, đồ gia dụng, nhu yếu phẩm cùng nhiều sản phẩm phục vụ đời sống đến đây để giao thương, mua bán. Một nét thú vị là hoạt động trao đổi tại chợ có thể sử dụng cả tiền Việt Nam và tiền Lào.

Là người thường xuyên bán hàng tại chợ phiên Na Mèo, bà Vi Thị Mai, xã Na Mèo cho biết: “Chợ phiên Na Mèo chỉ họp duy nhất vào ngày thứ bảy trong tuần, chính vì vậy tuần nào tôi cũng đến đây để bán các mặt hàng nông sản từ gạo nếp, rau - củ - quả và các loại gia vị như mắc khẻn, ớt... do gia đình tự trồng và tự chế biến. Mỗi phiên chợ, hoạt động mua - bán luôn diễn ra sôi nổi, tấp nập, hơn nữa lại có các đoàn khách du lịch tìm đến để tham quan, mua sắm, vừa giúp chúng tôi tiêu thụ được nông sản, lại vừa nâng cao thu nhập. Điều đặc biệt ở chợ, đó là những người bán hàng không chào mời hay rao bán, và càng đặc biệt hơn là họ cũng bán với giá cả phải chăng, người mua không phải mặc cả, nên khách du lịch đến đây mua hàng đều khá hài lòng”.

Nhận định về tiềm năng phát triển du lịch từ chợ phiên ở vùng cao, bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch quốc tế Lạc Hồng (phường Hạc Thành) cho biết: “Nếu trước đây, người dân đi chợ phiên chỉ để trao đổi nhu yếu phẩm, thì ngày nay tại nhiều địa phương, không gian chợ phiên đã được quy hoạch bài bản, hoạt động nhộn nhịp, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn khách du lịch. Không chỉ vậy, các loại hàng hóa được bày bán tại các phiên chợ cũng khá đa dạng, từ các sản vật địa phương như, rau rừng, măng tươi, ngô nếp, thịt treo gác bếp, đến những bộ quần áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu... không chỉ tạo nên bức tranh sinh động, đậm đà bản sắc, mà còn mang đến cho du khách một hành trình khám phá đầy ấn tượng”. Chính vì vậy, công ty đã và đang tăng cường kết nối các tour, tuyến du lịch từ các khu, điểm du lịch đến với các chợ phiên như, chợ phiên phố Đoàn, chợ phiên Na Mèo...

"Nếu các chợ phiên được lồng ghép thêm hoạt động trải nghiệm, để du khách trực tiếp tham gia vào các công đoạn chế biến các món ẩm thực truyền thống, học cách dệt thổ cẩm, và tổ chức đa dạng các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, sẽ tạo thêm được điểm nhấn thu hút và kéo dài thêm thời gian khám phá, tăng mức chi tiêu của du khách. Từ đó, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương” - bà Phương chia sẻ thêm.