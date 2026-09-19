Tích tắc đã 'lạc ngựa'

Công an phường An Khê trao trả tài sản cho chị H.

Sau khi mua xong, chị dẫn con qua trường học rồi quay lại thì phát hiện chiếc xe đã không còn ở vị trí cũ. Đáng nói, trong cốp xe có ví tiền, điện thoại Iphone 17 Promax và chìa khóa xe; tổng trị giá tài sản khoảng 96 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Khê đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người dắt nhầm xe máy và tiến hành trao trả lại đầy đủ tài sản cho chị H.