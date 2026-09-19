Nhặt được điện thoại và ví, hai người dân Lào Cai nhờ công an tìm người đánh rơi

Ông Hoàng Văn Đôi trao trả chiếc điện thoại cho em Lý Thị Thanh. Ảnh: Công an xã Khánh Hòa

Ngày 19.9, Công an xã Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã trao trả tài sản cho người đánh rơi; đồng thời biểu dương hành động đẹp của ông Hoàng Văn Đôi, sinh năm 1967, trú tại thôn Thâm Lương và cháu Trần Đình Giang, sinh năm 2017, trú tại thôn Đồng Sát.

Trước đó, ngày 18.9, trên đường đưa cháu đi học, ông Hoàng Văn Đôi nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 12 tại khu vực gần cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Động Quan. Ngay sau đó, ông mang chiếc điện thoại đến Công an xã Khánh Hòa trình báo và bàn giao.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chiếc điện thoại là của em Lý Thị Thanh, sinh năm 2009, trú tại thôn Đồng Sát, hiện là học sinh Trường THPT Hồng Quang. Em Thanh đánh rơi điện thoại trên đường đi học vào sáng cùng ngày.

Em Trần Đình Giang trao trả chiếc ví cho ông Triệu Tiến Hương. Ảnh: Công an xã Khánh Hòa

Cũng trên địa bàn xã, ngày 15.9, trên đường đi học về, cháu Trần Đình Giang nhặt được một chiếc ví chứa nhiều loại giấy tờ. Cháu Giang đã mang chiếc ví đến Công an xã Khánh Hòa trình báo và nhờ tìm người đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an xác minh chủ nhân chiếc ví là ông Triệu Tiến Hương, sinh năm 1963, trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai và trao trả đầy đủ giấy tờ.

Hành động trung thực, có trách nhiệm của ông Hoàng Văn Đôi và cháu Trần Đình Giang góp phần lan tỏa những việc làm tử tế, xây dựng nét đẹp trong đời sống cộng đồng tại địa phương.