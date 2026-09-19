Hầm chung cư ngập sâu 2m, khoảng 30 xe máy cùng nhiều tài sản bị nhấm chìm

Chiều 19/9, tuyến đường Hoàng Nghĩa Lương (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), đoạn trước chung cư G.R. 2, vẫn ngập sâu. Toàn bộ tầng hầm để xe của chung cư bị chìm trong biển nước.

Đường Hoàng Nghĩa Lương trước chung cư G.R. 2 ngập sâu trong chiều 19/9. Ảnh: T.T

Theo cư dân, ngay từ sáng sớm, khi thấy mưa lớn, nước trên đường trước chung cư dâng nhanh, phần lớn các hộ đã chủ động đưa ô tô ra khỏi tầng hầm, di chuyển đến nơi cao hơn.

Một cư dân đang đi làm bên ngoài, nhận thấy nước dâng nhanh nên trở về chung cư để đưa ô tô lên. Lúc này, nước đã bắt đầu tràn xuống hầm. Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng mở thanh chắn để cư dân đưa xe ra ngoài, sau đó khẩn trương đóng lại.

Xe máy, xe đạp của cư dân được chuyển khu vực sảnh chung cư. Ảnh: T.T

Đến trưa, một xe bán tải di chuyển qua khu vực ngập sâu, tạo sóng nước khiến thanh chắn ngăn nước vào hầm chung cư bị đổ. Ngay sau đó, nước từ ngoài đường tràn xuống khu vực hầm để xe.

Ông Nguyễn Thành Sơn (thuộc bộ phận quản lý chung cư G.R. 2), cho biết lúc xảy ra sự việc, dưới hầm có ông và một bảo vệ đang chuẩn bị cơm trưa.

“Tôi nghe tiếng ầm lớn, sau đó nước trút xuống như thác đổ. Nhận thấy tình hình rất nguy cấp, tôi chạy đến tủ điện, cúp điện tầng hầm để đảm bảo an toàn”, ông kể.

Ông Sơn chỉ vào khu vực hầm ngập khoảng 2m. Ảnh: T.T

Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực hầm và đều an toàn. Ông Sơn cho biết chưa năm nào chứng kiến nước dâng nhanh và ngập sâu như vậy.

Theo ông, nước đổ xuống quá nhanh, không kịp di dời tài sản. Trong hầm có khoảng 30 xe máy, xe máy điện cùng tivi, tủ lạnh của bảo vệ bị ngập sâu khoảng 2m.

“Sau khi nước trên đường rút, đơn vị quản lý tòa nhà sẽ tiến hành bơm nước khỏi hầm và kiểm kê tài sản thiệt hại”, ông thông tin.