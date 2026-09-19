Điện Biên: Công an xã Mường Pồn trao trả hộ chiếu thất lạc cho 4 du khách

Công an xã Mường Pồn xác minh thông tin để trao trả 4 hộ chiếu bị đánh rơi cho du khách. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 19.9, Công an xã Mường Pồn tiếp nhận 4 hộ chiếu của du khách nước ngoài do một công dân bản Mường Mươn nhặt được và chủ động mang đến bàn giao, nhờ tìm người đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh thông tin, tìm được chủ nhân của các hộ chiếu và tổ chức trao trả theo quy định.

Hộ chiếu là giấy tờ đặc biệt quan trọng đối với du khách nước ngoài trong quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển. Việc nhanh chóng nhận lại hộ chiếu giúp 4 du khách tránh những khó khăn phát sinh, bảo đảm hành trình tại Điện Biên không bị gián đoạn.

Du khách nhận lại hộ chiếu từ Công an xã Mường Pồn, góp phần lan tỏa hình ảnh Điện Biên an toàn, thân thiện và mến khách

Hành động chủ động giao nộp giấy tờ nhặt được của người dân bản Mường Mươn thể hiện sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng. Sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Mường Pồn cũng góp phần xây dựng hình ảnh Điện Biên an toàn, thân thiện và mến khách trong mắt du khách.

Công an xã Mường Pồn khuyến cáo, khi nhặt được giấy tờ hoặc tài sản của người khác, người dân cần nhanh chóng bàn giao cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được xác minh, trao trả người đánh rơi.