Thu giữ hơn 1.200 chiếc iPhone không hoá đơn trị giá trên 9 tỉ đồng

Theo thông tin từ Công an TP. Quảng Ninh, đêm 29.8.2026, tại khu vực Trạm thu phí cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Hứa Văn Ngọc (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại di động không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc khai được thuê vận chuyển số điện thoại trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng/chiếc.

Để thực hiện việc vận chuyển, Ngọc thuê Lê Văn Thông (SN 1984, trú tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh). Sau đó, Thông tiếp tục chỉ đạo một nhóm gồm 5 người trực tiếp bốc vác, vận chuyển số hàng qua khu vực bờ sông biên giới trước khi đưa vào nội địa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.