Dùng giấy đăng ký xe giả lừa 330 triệu đồng, bị cáo lĩnh 9 năm 6 tháng tù

TAND TP Quảng Ninh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Đình Quyết (SN 1994, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Trước đó, tại bản án sơ thẩm, TAND khu vực 6 - Quảng Ninh xử phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 11 năm tù.

Bị cáo Vũ Đình Quyết tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo nội dung vụ án, từ ngày 23/8/2024 đến ngày 17/11/2025, tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh, Vũ Đình Quyết đã sử dụng hai giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt của hai người tổng số tiền 330 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ Đình Quyết thừa nhận hành vi phạm tội, xác nhận bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội nhưng vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét nội dung kháng cáo, HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo; đồng thời xác định Quyết có hai tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

HĐXX cho rằng bị cáo đủ điều kiện được áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của Vũ Đình Quyết, sửa bản án hình sự sơ thẩm.

Theo đó, Vũ Đình Quyết bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, Vũ Đình Quyết phải chấp hành 9 năm 6 tháng tù, thời hạn tính từ ngày 31/12/2025.