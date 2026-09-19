'Lá rụng về cội' và hành trình khép lại gần 24 năm trốn truy nã

Chiều 17/9/2026, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, Hải Phòng, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Bạch Đằng bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi, SN 1953, trú tại 12A E6 C24 Cầu Tre, quận Ngô Quyền (cũ), Hải Phòng. Nguyễn Thị Giỏi bị truy nã theo quyết định truy nã số 16 ngày 13/12/2002 của Phòng Cảnh sát điều tra (cũ), Công an TP Hải Phòng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Giỏi được cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đưa về đơn vị sau khi bị bắt giữ, khép lại gần 24 năm lẩn trốn truy nã.

Gần 24 năm là quãng thời gian đủ dài để địa bàn dân cư, các mối quan hệ và nhiều dấu vết liên quan đến một người thay đổi. Với công tác truy bắt đối tượng truy nã, thời gian càng kéo dài, việc xác minh tung tích, nhận diện và chắp nối thông tin càng trở nên khó khăn.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Giỏi đã thay đổi nơi cư trú và tìm cách tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh được tung tích và phối hợp bắt giữ khi đối tượng xuất hiện tại địa bàn phường Bạch Đằng. Việc bắt giữ được triển khai nhanh chóng, không để đối tượng có điều kiện tiếp tục rời khỏi địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại thời điểm bị truy nã năm 2002 (ảnh trái) và thời điểm bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn (ảnh phải).

Đối với những vụ truy nã kéo dài nhiều năm, khó khăn không chỉ nằm ở việc đối tượng thay đổi nơi ở mà còn ở những biến động của đời sống xã hội. Người thân có thể chuyển chỗ ở, địa danh và đơn vị hành chính có thể thay đổi, thông tin qua thời gian có thể trở nên rời rạc. Bởi vậy, quá trình truy tìm đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục cập nhật, chắp nối từng thông tin nhỏ, rà soát các mối quan hệ và kiểm chứng những dấu hiệu phát sinh.

Việc bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi sau gần 24 năm cho thấy giá trị của sự kiên trì. Một vụ việc có thể đã xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng việc truy tìm đối tượng vẫn được tiếp tục trên cơ sở lệnh truy nã, cùng với quá trình rà soát, cập nhật những dữ liệu mới phát sinh tại địa bàn.

Đặc biệt, vai trò của Công an cơ sở và công tác nắm chắc tình hình dân cư có ý nghĩa quan trọng. Khi một người đã vắng mặt khỏi địa phương trong thời gian dài bất ngờ trở về, nếu những biến động đó được phát hiện, kiểm tra và đối chiếu kịp thời, đây có thể trở thành mắt xích quyết định trong công tác truy bắt.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác vận động quần chúng và xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Người dân trực tiếp sinh sống trên địa bàn, nắm rõ những biến động diễn ra hàng ngày trong khu dân cư. Những thông tin tưởng như rất nhỏ, như việc một người lâu năm vắng mặt bất ngờ trở về hay một mối quan hệ được nối lại sau nhiều năm, khi được cung cấp và xác minh đúng cách, có thể trở thành nguồn thông tin hữu ích cho lực lượng chức năng.

Khi chính quyền cơ sở, lực lượng Công an và người dân duy trì được sự phối hợp thường xuyên, mỗi địa bàn dân cư sẽ trở thành một mắt xích trong thế trận phòng, chống tội phạm. Đối với các đối tượng truy nã lâu năm, điều này càng có ý nghĩa bởi dù có thể thay đổi nơi cư trú, phương thức sinh hoạt, họ vẫn khó hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ xã hội và dấu vết của đời sống.

Việc Nguyễn Thị Giỏi bị bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn cho thấy tính liên tục và sự bền bỉ của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Lá rụng về cội”. Dù lẩn trốn ở đâu, nhiều người vẫn khó hoàn toàn cắt đứt các mối liên hệ với quê hương, gia đình và những quan hệ thân thuộc. Với lực lượng làm công tác truy nã, đây cũng là một trong những hướng để kiên trì rà soát, xác minh và nắm bắt những dấu hiệu xuất hiện trở lại của đối tượng.

Theo Công an TP Hải Phòng, kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng thời đóng góp vào phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an thành phố.