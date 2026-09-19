Nổ khí gas, con trai chủ nhà bị thương

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, hôm nay (19/9), trên địa bàn thôn Văn Tráng 1 xảy ra vụ nổ khí tại ngôi nhà 3 tầng khiến 1 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 12h cùng ngày, tại nhà ông N.H.H (SN 1981, ở tại đường Lương Khánh Thiện, thôn Văn Tràng 1, xã An Lão, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cháy nổ. Hậu quả, vụ nổ khiến con trai ông H (SN 2003) bị thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Ảnh: TL

Nhận được tin báo, Công an xã An Lão kết hợp với đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng) nhanh chóng đến hiện trường để xử lý sự cố.

Sau khi dập được đám cháy tại nhà ông H, Công an xã An Lão đã phối hợp Công an TP Hải Phòng và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được ban đầu, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ nêu trên là do nổ khí nghi rò rỉ từ bình gas của gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.