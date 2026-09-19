Nam sinh viên mất tích sau 4 buổi chạy xe ôm công nghệ ở TPHCM

Ngày 19-9, trao đổi với PV, anh Phan Hồng Đức (sinh năm 1998, quê tỉnh Khánh Hòa), cho biết gia đình đang tỏa ra các khu vực tại TPHCM để tìm kiếm em trai là Phan Văn Khải (sinh năm 2005), hiện mất liên lạc nhiều ngày qua.

Theo anh Đức, Khải đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH). Hai anh em ở chung phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, TPHCM. Để kiếm thêm thu nhập, Khải mới đăng ký chạy xe ôm công nghệ được khoảng 4 buổi.

Khoảng 14 giờ ngày 16-9, Khải mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu xanh rời phòng trọ để đi làm. Đến tối cùng ngày không thấy em về, anh Đức nhắn tin và gọi điện liên tục nhưng số điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được.

Sau khi tự đi tìm kiếm xung quanh không có kết quả, anh Đức đã đến Công an phường An Phú Đông trình báo sự việc.

Hình ảnh của anh Khải trước khi mất liên lạc. Ảnh gia đình cung cấp

Nhận tin báo, cha của Khải từ quê nhà Khánh Hòa cũng đã có mặt tại TPHCM để phối hợp tìm kiếm con trai nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. Thời điểm rời phòng trọ, Khải mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ, mặc quần tây màu xám, chạy xe máy Sirius màu xanh.

Anh Đức cho biết trước khi mất liên lạc, Khải không có biểu hiện gì bất thường, không mâu thuẫn với ai, không nợ nần hay vướng vào các tệ nạn.

Kết quả học tập tại trường vẫn bình thường và học phí do anh trai trực tiếp đóng qua hệ thống của nhà trường.

Gia đình cũng đã đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội của Khải và không thấy bất kỳ dấu hiệu hay mối quan hệ bất thường nào.

Gia đình mong muốn, người dân nếu có thông tin về Phan Văn Khải, vui lòng liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.