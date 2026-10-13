Hội thảo khoa học về tư vấn tâm lý học đường

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: V.A

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng công tác tư vấn tâm lý học đường hiện nay; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Trong đó, chú trọng các vấn đề tâm lý thường gặp ở học sinh như áp lực học tập, định hướng nghề nghiệp, quan hệ bạn bè, gia đình và những thay đổi về tâm sinh lý ở lứa tuổi vị thành niên.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: V.A

Các tham luận tại hôi thảo đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn tâm lý học đường, từ việc bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện đến tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chuyên môn. Đồng thời, chú trọng phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời những trường hợp học sinh gặp khó khăn về tâm lý, giúp các em ổn định tinh thần, tự tin trong học tập và cuộc sống.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo - Ảnh: V.A

Những ý kiến trao đổi và đề xuất thiết thực sẽ góp phần hoàn thiện các giải pháp tư vấn tâm lý học đường phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường học tập lành mạnh, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn tỉnh.