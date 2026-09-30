Thư viện đa chức năng giúp học sinh lựa chọn tương lai

Thư viện sẽ giúp học sinh vùng khó có thêm điểm tiếp cận tri thức, hướng nghiệp.

Không gian đọc mở, học sinh chủ động khám phá

Ngày 30/9, tại Trường THPT Kim Xuyên, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Good Neighbors International (GNI) phối hợp Quỹ Chia sẻ Ước mơ KSFC tổ chức khánh thành, bàn giao Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC.

Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang”, triển khai từ tháng 1 đến tháng 12/2026, với tổng ngân sách 108.000 USD.

Hào hứng tìm hiểu thông tin hướng nghiệp.

Công trình được xây dựng từ tháng 4 đến tháng 7/2026, có diện tích 210m2, gồm không gian đọc sách và không gian trải nghiệm sáng tạo. Thư viện được trang bị bàn ghế, máy tính, sách truyện và các tài liệu tham khảo, tạo thêm điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức theo hướng trực quan, chủ động.

Trường THPT Kim Xuyên hiện có hơn 1.500 học sinh, trong đó gần 30% là học sinh dân tộc thiểu số. Trước khi dự án được triển khai, thư viện nhà trường chỉ có diện tích khoảng 60m² với khoảng 3.000 đầu sách, chủ yếu là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

Trong năm học 2024-2025, thư viện ghi nhận 2.625 lượt học sinh và giáo viên sử dụng. Từ thực tế này, dự án hướng tới xây dựng một không gian thư viện đa chức năng, kết hợp đọc sách với phát triển kỹ năng, trải nghiệm và hướng nghiệp.

Theo nhà trường, thư viện mới không chỉ phục vụ việc đọc và mượn sách mà còn là nơi tổ chức các hoạt động STEAM, trải nghiệm, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng hướng nghiệp, ngày hội đọc sách và ngày hội hướng nghiệp.

Tại lễ khánh thành, học sinh được tham gia 4 góc hoạt động gồm: đọc sách và cảm nhận; đọc sách và hướng nghiệp; đọc sách và sáng tạo từ đồ tái chế; đọc sách và thí nghiệm.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng đưa học sinh trở thành chủ thể khám phá. Từ một cuốn sách, một thí nghiệm hay sản phẩm tái chế, các em có thể đặt câu hỏi, trao đổi, thực hành và liên hệ với những vấn đề trong cuộc sống.

Các đại biểu, nhà tài trợ cắt băng khánh thành.

Qua đó, việc đọc sách không dừng lại ở tiếp nhận thông tin mà trở thành điểm khởi đầu cho quá trình phát triển năng lực, kỹ năng và khám phá sở thích cá nhân.

Ông Cho Eunseung, Trưởng đại diện GNI tại Việt Nam, cho rằng thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là không gian để học sinh khám phá thế giới, tìm hiểu sở thích, năng lực và nuôi dưỡng ước mơ.

Theo ông Cho Eunseung, thông qua sách và các hoạt động trải nghiệm, học sinh có thể mở rộng kiến thức, khám phá bản thân và có thêm định hướng cho tương lai. GNI sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng nhằm góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Từ trang sách đến lựa chọn tương lai

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Xuyên, nhà trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trong đó phòng học còn thiếu, thư viện trước đây còn hạn chế. Tuy nhiên, thầy và trò nhà trường luôn duy trì tinh thần vượt khó, nhiều học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi và các cuộc thi.

“Thiếu thốn về điều kiện, nhưng không thiếu quyết tâm; khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng không nghèo khát vọng”, ông Trung chia sẻ.

Các em học sinh trải nghiệm không gian tri thức mới.

Với thư viện mới, nhà trường có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ học, khuyến khích học sinh đọc sách, tìm tòi, sáng tạo và trải nghiệm.

Đặc biệt, việc kết hợp đọc sách với hướng nghiệp giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu các ngành nghề, nhận diện sở thích và năng lực của bản thân. Đây cũng là cách để kiến thức trong sách được kết nối với thực tiễn đời sống và những lựa chọn sau khi hoàn thành chương trình THPT.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức trao tặng sách cho học sinh, tổ chức trồng cây tại khuôn viên thư viện và tham quan không gian thư viện mới.

Dự án hướng tới 1.500 người hưởng lợi trực tiếp là học sinh và giáo viên Trường THPT Kim Xuyên. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, dự án tập trung vào các hoạt động giúp học sinh kết nối kiến thức từ sách với trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng và định hướng tương lai.

Đây là hoạt động tiếp theo của Quỹ Chia sẻ Ước mơ KSFC tại Tuyên Quang. Trước đó, năm 2023, Quỹ đã đồng hành trong dự án Green School tại phân hiệu Đông Lợi, Trường THCS Trường Sinh, hỗ trợ xây dựng thư viện và nhà vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện học tập và hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Với dự án tại Trường THPT Kim Xuyên, sự hỗ trợ được mở rộng theo hướng kết hợp đầu tư không gian học tập với các hoạt động phát triển kỹ năng và khám phá nghề nghiệp.

Good Neighbors International (GNI) là tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập năm 1991 tại Hàn Quốc. GNI bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 và hiện triển khai các dự án tại 6 tỉnh, thành phố, trong đó có Tuyên Quang.

Nhà trường tặng quà lưu niệm cho đơn vị tài trợ.

Thông qua dự án, các đơn vị triển khai kỳ vọng Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC sẽ được sử dụng thường xuyên, trở thành không gian học tập, trải nghiệm và hướng nghiệp trong hoạt động giáo dục của Trường THPT Kim Xuyên.

Từ những trang sách, hoạt động trải nghiệm và những giờ học ngoài lớp, thư viện mới được kỳ vọng tạo thêm môi trường để học sinh nuôi dưỡng sự tò mò, phát triển kỹ năng, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những lựa chọn phù hợp cho tương lai.

Em Đỗ Phương Mai, học sinh lớp 12C1 bày tỏ: "Chúng em rất vui khi có thêm một kho tri thức lớn. Đây cũng là nền tảng để chúng em tìm hiểu kiến thức, định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai".