Chênh lệch từ 2 đầu sân

Tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Bình Dương. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Becamex TP. Hồ Chí Minh đang có phong độ cùng hiệu suất ghi bàn khá cao khi sau 7 trận, họ ghi 14 bàn, để thủng lưới 6 lần. Đáng nói, 3 chiến thắng trước Thép Cần Thơ (4-0), Xuân Thiện Phú Thọ (2-1) và Công an Nhân dân (1-0) cho thấy khi cần áp đặt, đội bóng này có thể tạo ra cách biệt lớn, khi đối đầu với đối thủ khó chịu, họ vẫn biết cách bảo vệ lợi thế.

Trong khi đó, với 7 bàn thắng, CLB Bóng đá Huế không phải đội bóng hoàn toàn bế tắc trong tấn công. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn thấp khiến đội bóng khó bù đắp những sai sót ở tuyến dưới khi nhận tới 15 bàn thua sau 7 vòng đấu.

Hai thất bại cùng tỷ số 1-4 trước Thái Nguyên và Hưng Yên cho thấy sự bất ổn trong cách tổ chức phòng ngự. Khi tuyến giữa không kiểm soát được khu vực trung tâm, khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ bị kéo giãn, tạo điều kiện để đối phương tiếp cận vòng cấm.

Trận hòa 2-2 trước TP. Hồ Chí Minh cũng cho thấy đội bóng Cố đô chưa duy trì được sự ổn định, thậm chí lỏng lẻo ở những thời điểm đối phương gia tăng sức ép. Đây là hạn chế cần được khắc phục trước một đối thủ có hiệu suất ghi bàn cao như Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, dù vừa có chiến thắng 1-0 trước Đại học Văn Hiến ở vòng 7, nhưng khách quan mà nói, điều này chưa đủ để khẳng định những hạn chế của CLB Bóng đá Huế đã được giải quyết, nhất là khi chiến thắng trong thế hơn người.

Khó chồng khó

Đội bóng Cố đô (áo trắng) đang gặp tổn thất lực lượng nghiệm trọng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ở cuộc chạm trán với Becamex TP. Hồ Chí Minh, lựa chọn đôi công không phải phương án hợp lý với CLB Bóng đá Huế. Việc đẩy cao đội hình trong thời gian dài có thể khiến các tiền vệ không kịp lùi về, để lộ khoảng trống phía sau. Các chân sút Cố đô cần ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến, tổ chức áp sát có tính toán và hạn chế để đối phương triển khai bóng thuận lợi ở trung lộ.

Hẳn nhiên, phòng ngự chặt không đồng nghĩa với co cụm trước khung thành. Các tiền vệ vẫn phải đảm bảo khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ thoát pressing, đồng thời, những pha phản công cần được thực hiện nhanh và tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương có thể là hướng tiếp cận phù hợp để CLB bóng đá Huế tìm kiếm điểm số.

Lý thuyết là vậy. Còn với thực tế và tương quan hiện tại, khả năng đội chủ sân Bình Dương giành trọn 3 điểm rất cao. Bởi trước thềm vòng 8, CLB Bóng đá Huế gặp tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Hữu Tuấn, Thanh Bình, Công Hậu và Tùng Dương (mượn tử Trung tâm Đào tạo Viettel) đã trở về CLB chủ quản để tham gia Giải Bóng đá Đại hội Thể thao toàn quốc 2026; trong khi tình hình chấn thương của Thành An, Hoàng Quân, Anh Vũ, Đình Bình, Đăng Khoa và Quang Vũ vẫn chưa hồi phục để trở lại thi đấu.

Với những gì đang diễn ra và sau vòng 8 được dự báo vô cùng khó khăn, ngoài việc tiếp tục chắt chiu điểm số, CLB Bóng đá Huế phải có được sự cân bằng trong lối chơi mới mong thoát khỏi nhóm cuối bảng sau khi kết thúc lượt đi. Tất nhiên, cơ hội chen chân vào top 8 vẫn còn, nhưng nếu lực lượng không được bổ sung, khả năng công - thủ không cải thiện thì điều này khó càng thêm khó.