Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng tặng hoa tri ân các huấn luyện viên. Ảnh: THÀNH DANH

SHB Đà Nẵng hiện có hơn 30 thành viên đảm nhận công tác huấn luyện tại đội một cùng các tuyến trẻ từ U9 đến U21.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng tri ân đội ngũ huấn luyện viên - những người dành nhiều tâm huyết đào tạo nên thế hệ vận động viên tài năng và bản lĩnh.

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh, phía sau sự trưởng thành và từng bước tiến trên sân cỏ của mỗi cầu thủ luôn đậm nét dấu ấn người thầy: từ những giờ tập luyện miệt mài, lời chỉ dẫn tận tình, sự kiên nhẫn uốn nắn cho đến những hy sinh thầm lặng nhằm chắp cánh cho ước mơ của các cầu thủ trẻ.

Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng đã trao tặng hoa và quà tri ân đến toàn thể đội ngũ huấn luyện viên.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng khen thưởng các vận động viên xuất sắc. Ảnh: THÀNH DANH

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức khen thưởng, vinh danh các cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt là những gương mặt vinh dự góp mặt ở các cấp độ đội tuyển bóng đá quốc gia.

Cụ thể, hai cầu thủ Nguyễn Thành Vinh và Ngô Hoàng Anh vừa được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam; Lê Văn Quang Duyệt góp mặt ở đội tuyển U23; trong khi Nguyễn Hồng Phúc được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Nỗ lực tập luyện, thi đấu và ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển của các cầu thủ góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của SHB Đà Nẵng; đồng thời tạo động lực để họ tiếp tục trau dồi, nâng cao chuyên môn.