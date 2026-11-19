Bryan Mbeumo ghi bàn ngay phút thứ hai trong chiến thắng 2-1 của MU tại Anfield mùa trước.

Phút thứ hai tại Anfield mùa trước, Amad Diallo chuyền bóng vào khoảng trống sau lưng Virgil van Dijk. Bryan Mbeumo băng xuống, sút chéo góc mở tỷ số trong trận MU thắng Liverpool 2-1.

Hôm ấy, Matheus Cunha đá cao nhất, còn Mbeumo xuất phát phía sau anh. Pha bóng đáng xem lại trước trận ra mắt của Mauricio Pochettino vì nó cho thấy Mbeumo nguy hiểm thế nào khi được chạy lên đón bóng.

Lần này, Pochettino có thể phải đưa Mbeumo lên đá cao nhất ngay từ đầu. Benjamin Sesko vẫn chấn thương và theo Sky Sports, anh sẽ nghỉ ít nhất đến tháng 1. Marcus Rashford, người mang áo số 9 của MU mùa này, chưa chắc kịp bình phục chấn thương hông.

Trong số những người đang sẵn sàng, Mbeumo có ưu thế về phong độ, còn Joshua Zirkzee có thể giúp MU lên bóng theo cách khác.

Mbeumo có lợi thế đá chính

Sau 10 vòng Ngoại hạng Anh, Mbeumo đá chính cả 10 trận và ghi bốn bàn, ngang Bruno Fernandes, cùng dẫn đầu MU. The Standard dự đoán Pochettino sẽ giữ cách bố trí hàng công ở trận hòa Aston Villa 4-4, với Mbeumo đá cao nhất, Bruno chơi sau lưng, Amad bên phải và Cunha bên trái.

Với vài ngày chuẩn bị, lựa chọn ấy giúp Pochettino giữ được những cự ly và đường chuyền mà các cầu thủ đã quen. Cách chơi ấy có thể phát huy tác dụng nếu Liverpool dâng hàng thủ và MU đưa được bóng tới Bruno ngay sau khi đoạt lại. Một đường chuyền sớm đủ để Mbeumo đua tốc độ với trung vệ.

Cunha cũng có thể bó từ trái vào giữa, nơi anh có thêm góc chuyền hoặc dứt điểm. The Guardian nhận xét Cunha chơi hiệu quả hơn khi được hoạt động phía sau trung phong và di chuyển vào trong từ cánh trái.

Joshua Zirkzee vào thay Mbeumo và ghi bàn ở phút 90+2 trong trận MU hòa Aston Villa 4-4.

Điều Pochettino phải tính là MU sẽ đưa bóng lên bằng cách nào khi Bruno bị áp sát. Nếu các hậu vệ liên tục phải phất dài, Mbeumo có thể phải tranh bóng trong thế quay lưng và chờ đồng đội lên.

Mỗi lần MU mất bóng ở tình huống ấy, Liverpool lại có thể tổ chức đợt tấn công mới khi đội khách còn chưa kịp dâng lên. Tốc độ của Mbeumo phát huy tốt hơn khi anh có khoảng trống để chạy, như ở bàn mở tỷ số tại Anfield mùa trước.

Alex Keble, cây bút phân tích của Ngoại hạng Anh, hình dung Mbeumo là mũi tấn công trực diện từ biên trong đội hình dài hạn của Pochettino. Nhận định này chỉ ra sự đánh đổi. Đưa Mbeumo vào giữa giúp MU dùng cầu thủ ghi bàn tốt nhất của mình ở vị trí cao nhất, song đội cũng mất những pha anh xuất phát từ phải rồi chạy chéo vào sau lưng hậu vệ.

Zirkzee mở đường cho Mbeumo về cánh phải

Zirkzee mới chơi 95 phút qua sáu lần vào sân từ ghế dự bị ở Ngoại hạng Anh mùa này. Bàn duy nhất của anh đến ở trận gặp Villa.

Phút 83, Carrick đưa Zirkzee vào thay Mbeumo. Đến phút 90+2, tiền đạo người Hà Lan đón quả tạt của Patrick Dorgu và rút ngắn tỷ số xuống 3-4.

Bốn phút sau, Dorgu ghi bàn gỡ hòa. Chừng ấy thời gian thi đấu khiến Pochettino khó đánh giá Zirkzee qua số bàn, nhưng pha dứt điểm trước Villa cho thấy anh có thể giúp gì khi MU cần người đón bóng trong vùng cấm.

Ở Bologna, Zirkzee từng ghi 11 bàn tại Serie A mùa 2023/24 dưới thời Thiago Motta. Theo Coaches’ Voice, anh đặc biệt hữu ích khi lùi xuống nhận bóng, kéo đối thủ theo mình rồi nhả một chạm cho cầu thủ chạy cánh hoặc tiền vệ dâng lên.

Mauricio Pochettino phải chọn trung phong cho trận ra mắt MU khi Benjamin Sesko vẫn chấn thương.

Nếu dùng cách ấy ở Anfield, MU có thể chuyền vào chân Zirkzee trước, sau đó mới đưa bóng ra sau hàng thủ cho Mbeumo chạy từ cánh phải. The Independent cũng đặt ra phương án này khi phân tích đội hình có thể đá trận ra mắt của Pochettino.

Gary Neville, trên podcast Stick to United, xếp Zirkzee vào nhóm cầu thủ ông cho rằng MU nên để ra đi. The Guardian nhìn thấy giá trị trước mắt của tiền đạo người Hà Lan và cho rằng anh có thể giúp đội trong thời gian Sesko vắng mặt.

Hai nhận định hướng tới hai quyết định khác nhau của Pochettino. Đến hè, ông có thể cần một trung phong mới. Tối Chủ nhật, ông cần người giúp MU giữ được bóng khi Liverpool dồn ép.

Mbeumo vẫn là lựa chọn hợp lý để đá chính. Anh có nhịp thi đấu tốt hơn và MU có thể giữ Amad, Bruno, Cunha ở những vị trí họ vừa chơi trước Villa.

Nếu Bruno liên tục bị khóa và những đường chuyền sớm lên trên không đến được chân Mbeumo, Pochettino có thể tung Zirkzee vào giữa rồi chuyển Mbeumo sang phải. Khi ấy, sự thay đổi sẽ nằm ở cách MU đưa bóng tới tiền đạo, chứ không chỉ ở cái tên đứng cao nhất.