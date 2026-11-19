Ngày 19/11, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp với Viettel Cà Mau công bố Giải bóng đá Sinh viên Cà Mau “Viettel Tammi Cup lần thứ I – năm 2026”, với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Giải đấu nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, giúp sinh viên các trường giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong học đường.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau chia sẻ về Giải bóng đá Sinh viên Cà Mau.

Tại lễ công bố, Ban tổ chức đã thông qua điều lệ, tiến hành bốc thăm lịch thi đấu, trao cờ lưu niệm và áo thi đấu cho các đội.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho rằng, giải đấu được tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Qua đó thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Chị Thư mong rằng, qua giải đấu, mỗi bạn sinh viên không chỉ mang tinh thần thể thao, còn mang theo tinh thần trách nhiệm với tập thể, ý thức xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

"Hãy để mỗi trận đấu là một trải nghiệm đẹp, mỗi đội bóng là một tập thể đoàn kết và mỗi vận động viên đều trở thành một đại sứ lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao và văn hóa”, chị Anh Thư chia sẻ. Dự kiến, giải đấu sẽ diễn ra trong tháng 12/2026.

Ban tổ chức trao tặng áo thi đấu cho các đội sinh viên tham dự giải.