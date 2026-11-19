Câu lạc bộ Los Angeles FC (LAFC) đã đăng tải một cuộc phỏng vấn với Son Heung Min trên kênh YouTube chính thức của đội. Trong video dài khoảng năm phút, Son nhìn lại sự nghiệp bóng đá của mình, từ những ngày thơ ấu mới bắt đầu làm quen với môn thể thao này, cho đến hành trình sang châu Âu và những trải nghiệm hiện tại của anh trong môi trường bóng đá tại Mỹ.

Khi được hỏi về khoảnh khắc thử thách nhất trong cuộc đời, Son nhắc đến thời điểm anh chuyển đến Hamburg (Đức) vào năm 16 tuổi. Anh chia sẻ: "Năm 16 tuổi, tôi chuyển đến một quốc gia khác với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt. Tôi không biết chút ngôn ngữ nào, đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi".

Khi đó, Son Heung Min rời Hàn Quốc để gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ Hamburger SV, bắt đầu cuộc sống tại Đức hoàn toàn một mình. Anh phải thích nghi với một môi trường xa lạ khi không có gia đình bên cạnh, thậm chí ngay cả việc giao tiếp cơ bản cũng trở nên khó khăn.

Anh cũng chia sẻ những kỷ niệm cụ thể từ khoảng thời gian đó, bộc bạch nỗi nhớ gia đình da diết. Vì thời điểm ấy điện thoại thông minh chưa phổ biến, anh phải dùng máy tính xách tay để giữ liên lạc với cha mẹ: "Hồi đó làm gì có điện thoại thông minh. Tôi phải vác chiếc máy tính xách tay nặng nề trên vai đến học viện, tự tay cắm dây cáp mạng, rồi xoay xở đủ cách chỉ để có thể gọi điện video cho cha mẹ".

Tuy nhiên, anh coi những khó khăn đó là nền tảng cho sự trưởng thành của bản thân: "Trải qua những giai đoạn gian nan như vậy đã giúp tôi trở thành một người thực sự mạnh mẽ. Tôi trở nên cứng cáp hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trải nghiệm đó đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay".

Anh cũng hồi tưởng về những ngày đầu đến với bóng đá: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã vô cùng yêu thích môn thể thao này. Tôi thường chạy theo trái bóng cùng cha mình. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ước mơ của tôi là được thi đấu tại World Cup và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Năm 2008, ở tuổi 16, Son Heung Min gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ Đức Hamburger SV. Sau đó, anh thi đấu cho Bayer Leverkusen trước khi chuyển đến Tottenham Hotspur tại giải Ngoại hạng Anh (EPL) vào năm 2015, nơi anh đã gắn bó suốt thập kỷ qua trong sự nghiệp của mình.