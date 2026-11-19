Ngày 20/11, Bỉ sẽ có cuộc chạm trán U17 Việt Nam tại lượt trận mở màn bảng G vòng chung kết World Cup 2026. Trước trận đấu này, đội bóng châu Âu gặp khó khăn về lực lượng khi CLB RSC Anderlecht quyết định không cho 4 cầu thủ trẻ lên tập trung cùng đội tuyển.

Jayden Onia Seke (áo trắng) không cùng Bỉ dự U17 World Cup 2026.

Cụ thể, những cầu thủ không được Anderlecht cho phép tham dự World Cup U17 2026 gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji. Đây đều là những nhân tố được đánh giá cao trong hệ thống đào tạo trẻ của Anderlecht, từng góp mặt trong các kế hoạch nhân sự của U17 Bỉ.

Trong đó, Jayden Onia Seke là cầu thủ nổi bật nhất khi từng nằm trong đội hình tiêu biểu tại Giải vô địch U17 châu Âu 2026. Tiền đạo trẻ này cũng từng thiết lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Khả năng đi bóng, tốc độ và tạo đột biến giúp Onia Seke trở thành một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá nước này.

Ba cầu thủ còn lại gồm Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji cũng được đánh giá là những phương án nhân sự quan trọng của HLV Sven Vermant. Đáng chú ý, Noa Ojea từng ghi bàn cho U17 Bỉ trong trận chung kết Giải vô địch U17 châu Âu 2026 gặp Italia.

Theo truyền thông Bỉ, Anderlecht quyết định giữ lại các cầu thủ trên do U17 World Cup 2026 diễn ra ngoài lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA. Vì vậy, CLB không bắt buộc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Quyết định này khiến Liên đoàn Bóng đá Bỉ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị lực lượng, dù đã có những trao đổi nhằm tìm kiếm phương án giải quyết. Tuy nhiên, Anderlecht vẫn giữ nguyên quan điểm, buộc HLV Sven Vermant phải lựa chọn những cầu thủ khác cho danh sách 21 người tham dự giải đấu tại Qatar.

Dù thiếu vắng 4 cầu thủ chủ chốt, U17 Bỉ vẫn là một trong những đội bóng mạnh tại World Cup U17 2026. Đại diện châu Âu bước vào giải đấu với tư cách đương kim á quân U17 châu Âu. Thành tích này cho thấy chất lượng đội hình và khả năng cạnh tranh của các cầu thủ Bỉ trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Bên cạnh đó, U17 Bỉ cũng có sự chuẩn bị tương đối tích cực trước World Cup. Trong loạt trận giao hữu vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, đội bóng của HLV Sven Vermant hòa Scotland 3-3, thắng Mỹ 4-1 và đánh bại Hà Lan 5-1.

Theo định giá từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của U17 Bỉ đạt 17,5 triệu euro, thuộc nhóm cao nhất giải đấu. Trong đó, tiền vệ Xander Dierckx là một trong những cầu thủ có giá trị cao nhất với mức định giá 5 triệu euro. Bên cạnh Dierckx, bộ đôi trung vệ Elie Mbavu và Blondeel cũng được có tổng giá trị chuyển nhượng ước tính khoảng 4 triệu euro.

Phát biểu trước giải đấu, HLV Sven Vermant nhấn mạnh: “Chúng tôi phải tôn trọng tất cả các đối thủ. Trong bóng đá hiện đại, những đội bóng nhỏ luôn có thể tạo nên bất ngờ. Kết quả của trận đấu có thể được quyết định từ chi tiết nhỏ. Điều quan trọng là U17 Bỉ phải có khởi đầu thuận lợi và không được hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi phải giành chiến thắng trước mọi đối thủ và không được để bản thân bị dao động”.

Bên cạnh sự thận trọng, HLV Sven Vermant cũng khẳng định mục tiêu của U17 Bỉ không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn hướng đến trận chung kết World Cup 2026. “Ở bất kỳ giải đấu nào, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Đó không phải là sự kiêu ngạo và chúng tôi hoàn toàn ý thức được chặng đường còn phải vượt qua. Chúng tôi cần giành chiến thắng ở trận ra quân, vượt qua vòng bảng và tiến sâu ở các vòng đấu loại trực tiếp trước khi góp mặt trong trận chung kết”, chiến lược gia người Bỉ chia sẻ.