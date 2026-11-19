Nhìn từ vụ Gabriel rời MU

JJ Gabriel tuyên bố chia tay MU khi mới 16 tuổi, chưa thi đấu trận chính thức nào cho đội một. Điều gây tranh cãi là tài năng trẻ này đã được đội chủ sân Old Trafford tạo nhiều điều kiện phát triển, nhưng vẫn muốn ra đi vì chưa hài lòng với cơ hội thi đấu.

Câu chuyện của Gabriel gợi lại những trường hợp như Alejandro Garnacho hay Jadon Sancho, khi một số cầu thủ trẻ MU sớm đòi hỏi vị thế lớn hơn những gì họ đã chứng minh trên sân.

JJ Gabriel: Chưa "đủ lông đủ cánh" đã đòi ra sân ở Champions League

Gabriel là một trong những tài năng sáng giá nhất học viện MU. Mùa 2025/26, tiền đạo này ghi 23 bàn tại giải U18 Premier League, giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất học viện. Đến tháng 9/2026, anh tiếp tục gây tiếng vang với cú hat-trick trước Sabah tại UEFA Youth League.

Tuy nhiên, thành tích ở đội trẻ chưa đủ bảo đảm một vị trí tại Premier League hay Champions League.

Theo Sky Sports, Gabriel và những người đại diện không hài lòng với cơ hội thi đấu ở đội một. Từ tháng 9, anh đã đề nghị hủy đăng ký thi đấu dù MU từng lên kế hoạch đưa cầu thủ này vào danh sách gặp Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh.

Trước đó, Gabriel được tập cùng đội một, tham gia các trận giao hữu và có cơ hội gặp Sir Alex Ferguson. MU đã dành nhiều ưu tiên để giữ chân anh nhưng không thành công.

Việc Gabriel lựa chọn Real Madrid là quyền của cầu thủ. Song nếu chưa giành được chỗ đứng tại Old Trafford, con đường cạnh tranh ở Bernabeu chắc chắn không dễ dàng hơn. Tài năng ở tuổi 16 là lợi thế, không phải tấm vé bảo đảm suất đá chính.

Garnacho: Tưởng mình phải được đá mọi trận đấu

Garnacho là trường hợp điển hình hơn về việc một cầu thủ trẻ tự đánh giá quá cao vị thế.

Tháng 4/2026, tiền đạo người Argentina thừa nhận từng nghĩ mình phải được ra sân mọi trận cho MU dù mới 20 tuổi. Khi bị đẩy lên ghế dự bị, anh đã có những phản ứng mà sau này chính bản thân nhìn nhận là sai lầm.

Sau trận chung kết Europa League 2025, Garnacho công khai bất bình vì chỉ được thi đấu khoảng 20 phút. Anh trai cầu thủ này còn lên mạng xã hội chỉ trích HLV Ruben Amorim.

Mùa 2024/25, Garnacho ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đó là thành tích đáng ghi nhận, nhưng khả năng dứt điểm, xử lý tình huống và sự ổn định của anh vẫn chưa đạt yêu cầu.

Một cầu thủ mới 20 tuổi, còn nhiều hạn chế về chuyên môn nhưng đã nghĩ mình phải được thi đấu mọi trận, đó chính là biểu hiện của việc cái tôi lớn hơn năng lực thực tế. Cuối cùng, Garnacho rời MU để gia nhập Chelsea vào mùa hè 2025 với giá khoảng 40 triệu bảng.

Sancho: Danh tiếng lớn nhưng không chấp nhận bị phê bình

MU từng chi khoảng 73 triệu bảng mua Jadon Sancho từ Dortmund năm 2021. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh không đáp ứng kỳ vọng.

Tháng 9/2023, HLV Erik ten Hag loại Sancho khỏi đội hình gặp Arsenal vì không hài lòng với màn thể hiện trên sân tập. Thay vì giải quyết bất đồng nội bộ, Sancho công khai phản bác trên mạng xã hội, cho rằng mình bị đối xử bất công.

Mâu thuẫn leo thang khiến Sancho phải tập riêng và bị gạt khỏi đội một. Từng được tung hô là tài năng hàng đầu châu Âu, anh lại không duy trì được phong độ và sự ổn định tại Old Trafford.

Câu chuyện của Sancho nhắc nhở rằng danh tiếng hay mức phí chuyển nhượng không giúp bất kỳ cầu thủ nào được đứng trên kỷ luật tập thể.

Tài năng không thiếu, nhưng mấy người thành ngôi sao?

Trước Gabriel, Garnacho hay Sancho, MU từng có Ravel Morrison và Adnan Januzaj.

Morrison thuộc thế hệ vô địch FA Youth Cup 2011, được đánh giá rất cao về kỹ thuật. Nhưng những vấn đề ngoài sân cỏ khiến anh rời MU năm 2012. Sau này, Morrison thừa nhận muốn thay đổi phần lớn những lựa chọn trong quá khứ.

Januzaj từng gây sốt khi ghi cả 2 bàn giúp MU thắng Sunderland 2-1 năm 2013, lúc mới 18 tuổi. Anh nhanh chóng nhận hợp đồng 5 năm và được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ không duy trì được phong độ, dần mất vị trí rồi rời Old Trafford năm 2017.

Không thể quy sự nghiệp dang dở của Morrison hay Januzaj hoàn toàn cho thái độ tự mãn. Nhưng cả hai đều là lời cảnh báo về khoảng cách giữa tài năng tuổi trẻ và thành công lâu dài.

MU cũng cần xem lại cách chiều chuộng các tài năng trẻ

Trường hợp Gabriel đặt ra một vấn đề khác. Khi CLB dành quá nhiều ưu tiên cho một cầu thủ chưa lên đội một, những tài năng khác cũng có lý do đòi hỏi chế độ tương tự.

MU cần tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, nhưng không nên vì sợ mất người mà phá vỡ nguyên tắc chung. Suất thi đấu phải được quyết định bằng năng lực, phong độ và thái độ tập luyện, chứ không phải sức ép từ gia đình hay người đại diện.

Gabriel vẫn còn cả tương lai phía trước và hoàn toàn có cơ hội thành công tại Real Madrid. Nhưng những gì từng xảy ra với Garnacho, Sancho hay các tài năng một thời của MU là lời nhắc nhở đáng giá. Nổi tiếng ở tuổi 16 hay 18 không khó bằng việc duy trì đẳng cấp trong 10 - 20 năm. Nếu chưa chứng minh được mình trên sân mà đã đòi hỏi đặc quyền, một cầu thủ trẻ rất dễ tự làm khó con đường phát triển của chính mình.