U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ, đương kim á quân châu Âu, ở trận ra quân World Cup U17 2026 lúc 20h ngày 20/11. Trước đối thủ có lợi thế về thể hình và kinh nghiệm thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland cần giữ đội hình chặt chẽ khi phòng ngự, đồng thời phối hợp tốt khi giành lại bóng để thoát pressing và tổ chức phản công.

U17 Việt Nam tự tin gây sốc trận ra quân

U17 Bỉ thiếu nhiều cầu thủ quan trọng

U17 Bỉ giành ngôi á quân châu Âu 2026 sau hành trình ấn tượng với những chiến thắng trước Croatia 2-0, Estonia 1-0 và Pháp 2-1. Trong 5 trận tại vòng chung kết, đội bóng của HLV Sven Vermant ghi 6 bàn, thủng lưới 3 lần. Họ chỉ thua Tây Ban Nha 0-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi thất bại trước Italy ở loạt sút luân lưu trận chung kết.

Tuy nhiên, Bỉ không có lực lượng mạnh nhất tại World Cup. Anderlecht từ chối nhả 4 cầu thủ Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji. Trong đó, Ojea ghi bàn mở tỷ số ở chung kết U17 châu Âu, còn Onia Seke và Nga Kana đều góp mặt trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, Bỉ vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng như trung vệ Preben Blondeel, tiền vệ Xander Dierckx và tiền đạo Ilyas Benktib. Đặc biệt, Blondeel có khả năng phán đoán và cắt bóng tốt, khiến những đường chuyền dài thiếu chính xác của Việt Nam dễ bị đánh chặn.

U17 Việt Nam cần tránh sai lầm trước Australia

Ở tứ kết U17 châu Á hồi tháng 5, Việt Nam thua Australia 0-3. Sau bàn thua phút 41, các học trò của HLV Cristiano Roland dâng cao tìm bàn gỡ nhưng để đối phương khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, ghi thêm 2 bàn ở phút 60 và 75.

Trước Bỉ, Việt Nam có thể sử dụng sơ đồ 5-4-1 để tăng khả năng phòng ngự. Ba trung vệ tập trung bảo vệ vòng cấm, 2 cầu thủ chạy cánh lùi về hỗ trợ chống những quả tạt, trong khi 4 tiền vệ giữ đội hình gần nhau để hạn chế đối phương phối hợp ở trung lộ.

Khi một hậu vệ biên dâng lên áp sát đối thủ, trung vệ cùng cánh phải di chuyển ra bọc lót. Các cầu thủ ở phía trong cũng cần điều chỉnh vị trí để tránh bị Bỉ khai thác bằng những đường chọc khe hoặc chuyền dài ra sau lưng hàng thủ.

U17 Việt Nam cần giữ bóng tốt để phản công

U17 Việt Nam sẽ phải phòng ngự nhiều trước Bỉ, nhưng liên tục phá bóng dài lên phía trước sẽ khiến đội nhà nhanh chóng mất quyền kiểm soát. Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ được FIFA đánh giá cao về kỹ thuật và khả năng chuyền bóng, cần đóng vai trò kết nối giữa hàng thủ và tuyến trên, giúp đồng đội có thêm lựa chọn khi bị đối phương áp sát.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Minh Thủy cũng là nhân tố được kỳ vọng. Tiền vệ này từng ghi bàn và góp công vào bàn thắng quyết định trong chiến thắng 3-2 trước UAE tại giải U17 châu Á. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và phối hợp với đồng đội của Minh Thủy sẽ rất cần thiết khi Việt Nam tìm cách vượt qua sức ép từ hàng tiền vệ Bỉ.

Sau khi đoạt bóng, các học trò của HLV Cristiano Roland nên ưu tiên phối hợp nhanh để thoát pressing, rồi chuyền vào khoảng trống phía sau hậu vệ biên đối phương. Những pha phản công có 3-4 cầu thủ cùng tham gia sẽ giúp Việt Nam tạo ra nhiều lựa chọn chuyền bóng và tăng cơ hội tiếp cận khung thành Bỉ.

Giữ được bóng sau mỗi lần phòng ngự thành công sẽ giúp Việt Nam giảm sức ép lên hàng thủ. Ngược lại, nếu liên tục để mất bóng ngay từ những đường chuyền đầu tiên, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của đối phương.