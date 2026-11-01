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Thu phai

Báo Bắc Ninh
Gốc
Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Thoảng trong hình bóng thu phai

Đã nghe tiếng gió thở dài trên cây

Hanh heo se sắt cỏ gầy

Hoàng hôn trời đất còn say hương chiều

Nắng non ngày ngắn đêm nhiều

Tiếng chim cu gáy vọng đều đồng xa

Mẹ hong áo ấm hiên nhà

Ngăn cơn gió bắc đêm qua tràn về

Đàn cò hóng nắng bờ đê

Chợ xa chị tất tả về trưa nay

Dáng cha nghiêng giữa luống cày

Mồ hôi hòa giữa lây phây mưa dầm

Sen tàn thân lặn xuống đầm

Gom hương sắc đợi nảy mầm mùa xanh

Nụ cười ánh mắt long lanh

Sáng bừng ước vọng bức tranh giao mùa.

Trần Văn Lan

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thu-phai-postid457375.bbg