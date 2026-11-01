Một vùng quê đẹp, một sản vật đặc sắc hay một làng nghề lâu đời mới chỉ là “nguyên liệu” của du lịch xanh. Điều còn thiếu là cách nối những giá trị ấy thành một hành trình đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và người dân có thêm sinh kế từ chính những gì quê hương mình đang có.