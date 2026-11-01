Thu phai
Thoảng trong hình bóng thu phai
Đã nghe tiếng gió thở dài trên cây
Hanh heo se sắt cỏ gầy
Hoàng hôn trời đất còn say hương chiều
Nắng non ngày ngắn đêm nhiều
Tiếng chim cu gáy vọng đều đồng xa
Mẹ hong áo ấm hiên nhà
Ngăn cơn gió bắc đêm qua tràn về
Đàn cò hóng nắng bờ đê
Chợ xa chị tất tả về trưa nay
Dáng cha nghiêng giữa luống cày
Mồ hôi hòa giữa lây phây mưa dầm
Sen tàn thân lặn xuống đầm
Gom hương sắc đợi nảy mầm mùa xanh
Nụ cười ánh mắt long lanh
Sáng bừng ước vọng bức tranh giao mùa.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thu-phai-postid457375.bbg