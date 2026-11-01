Cung điện Gyeongbokgung giữa sắc Thu Seoul

Lầu Hyangwonjeong soi bóng xuống hồ nước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Vào mùa Thu, quần thể cung điện khoác lên vẻ đẹp rực rỡ với sắc vàng của những hàng cây ngân hạnh, sắc đỏ, vàng của tán lá đan xen cùng những mái ngói cong và các công trình gỗ được trang trí hoa văn dancheong truyền thống.

Công trình kiến trúc Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc nổi bật trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Du khách dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Du khách tản bộ trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Cặp đôi trong trang phục Hanbok tạo dáng trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. Ảnh: Nhật Hưng /PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Du khách trong trang phục Hanbok dạo bước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Những họa tiết trang trí dancheong nhiều màu sắc trên mái và kết cấu gỗ tại cung điện Gyeongbokgung. Ảnh: Nhật Hưng /PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Một góc kiến trúc cung điện Gyeongbokgung với những dãy nhà mái ngói truyền thống và sân trong. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Không gian nội thất với ngai vàng và bức bình phong “Nhật nguyệt ngũ phong đồ” trong cung điện Gyeongbokgung. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Sự hòa quyện giữa kiến trúc hoàng cung cổ kính và cảnh sắc thiên nhiên tạo nên khung cảnh mùa Thu đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa và nghệ thuật kiến trúc truyền thống Hàn Quốc.