Cung điện Gyeongbokgung giữa sắc Thu Seoul
Cung điện Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung), tọa lạc tại trung tâm thủ đô Seoul, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của triều đại Joseon (1392–1910), đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi tới Hàn Quốc.
Lầu Hyangwonjeong soi bóng xuống hồ nước trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung giữa sắc màu mùa Thu. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc.
Vào mùa Thu, quần thể cung điện khoác lên vẻ đẹp rực rỡ với sắc vàng của những hàng cây ngân hạnh, sắc đỏ, vàng của tán lá đan xen cùng những mái ngói cong và các công trình gỗ được trang trí hoa văn dancheong truyền thống.
Sự hòa quyện giữa kiến trúc hoàng cung cổ kính và cảnh sắc thiên nhiên tạo nên khung cảnh mùa Thu đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa và nghệ thuật kiến trúc truyền thống Hàn Quốc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/cung-dien-gyeongbokgung-giua-sac-thu-seoul-post1399074.html