Bức Tường thực hiện 'TIX3 Tour 2026' tại Hà Nội và TP.HCM

Ban nhạc Rock Bức Tường vừa công bố tour lưu diễn với tên gọi "TIX3 Tour 2026" gồm hai đêm diễn dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026 tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội và ngày 26/12/2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM. Chương trình được tổ chức sau khi ban nhạc ra mắt album phòng thu thứ 8 mang tên "TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi" vào ngày 11/11/2026.

"TIX3 Tour" đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình âm nhạc của Bức Tường khi những ca khúc đã làm nên tên tuổi ban nhạc được đặt bên cạnh các sáng tác mới. Thay vì chỉ tái hiện những dấu ấn quen thuộc, chương trình hướng đến việc giới thiệu diện mạo âm nhạc hiện tại của nhóm, đồng thời tạo không gian để khán giả nhìn lại những chặng đường sáng tạo đã qua. Đây cũng là hai đêm Concert của Bức Tường tại Việt Nam, tiếp nối các chương trình riêng mà ban nhạc thực hiện tại Pháp, Czech, Đức và Nhật Bản trong hai năm gần đây.

Nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường

Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường, cho biết thời gian mang đến cho các thành viên những trải nghiệm và góc nhìn đa chiều hơn, từ đó mở ra những câu chuyện mới để kể bằng âm nhạc. Theo anh, những ca khúc được khán giả yêu mến là động lực quan trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu để ban nhạc tiếp tục làm việc, sáng tạo và tìm kiếm những hướng đi mới.

Với "TIX3 Tour", Bức Tường mong muốn khán giả vừa tìm lại những cảm xúc thân thuộc, vừa khám phá những chuyển động trong âm nhạc của ban nhạc ở hiện tại. Đây cũng là cách nhóm tiếp cận di sản của chính mình, không xem những thành công trong quá khứ là điểm dừng mà coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển.

Trọng tâm của tour diễn là album "TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi" dự kiến sẽ được ban nhạc chính thức phát hành ngày vào ngày 11/11/2026. Ngay từ tên gọi, album đã gợi ra những suy ngẫm về thời gian, sự thay đổi của cuộc sống và hành trình mỗi người tìm kiếm những giá trị thực sự có ý nghĩa với bản thân.

Theo đó, tên gọi TIX3 được xây dựng từ cách nhìn ngược của từ "EXIT", có nghĩa là lối ra. Nếu như "EXIT" gợi liên tưởng đến việc tìm kiếm một con đường thoát khỏi những bế tắc, thì "TIX3" lại hướng sự chú ý vào quá trình nhìn lại chính mình, đối diện với những câu hỏi chưa có lời giải và tìm kiếm hướng đi từ bên trong. Cách đặt tên này cũng mở ra một góc tiếp cận cho những sáng tác mới của Bức Tường. Thay vì chỉ tập trung vào những câu chuyện bên ngoài, âm nhạc của ban nhạc tiếp tục hướng đến những suy tư về trải nghiệm cá nhân, sự trưởng thành và những biến chuyển trong nhận thức của con người theo thời gian.

Với Bức Tường, Rock là phương tiện để chuyển tải những suy tư ấy bằng âm thanh mạnh mẽ, giai điệu giàu cảm xúc và ngôn ngữ âm nhạc mang dấu ấn riêng. Khi được đưa lên sân khấu, các ca khúc trong album sẽ có thêm không gian thể hiện thông qua phần trình diễn trực tiếp và sự tương tác với khán giả. Việc đặt các sáng tác mới bên cạnh những ca khúc quen thuộc cũng tạo nên sự kết nối giữa các giai đoạn trong hành trình của ban nhạc. Những bài hát từng đồng hành với khán giả qua nhiều năm sẽ không đứng tách biệt với âm nhạc hiện tại, mà cùng tạo nên bức tranh về một Bức Tường đã đi qua nhiều biến chuyển nhưng vẫn duy trì tinh thần sáng tạo.

Hình thành từ những năm 1990, Bức Tường là một trong những ban nhạc góp phần tạo dựng vị trí của Rock trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Qua nhiều giai đoạn, nhóm duy trì hoạt động sáng tác và biểu diễn, xây dựng dấu ấn bằng những ca khúc giàu năng lượng, mang tinh thần của tuổi trẻ và khát vọng vượt qua giới hạn. Âm nhạc của Bức Tường không chỉ gắn với các sân khấu rock mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người nghe. Những ca khúc được yêu thích qua thời gian góp phần tạo nên cộng đồng người hâm mộ có sự kết nối bền chặt với ban nhạc.

Tuy nhiên, việc duy trì sức hút sau hơn ba thập niên hoạt động cũng đặt ra yêu cầu về khả năng làm mới. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những xu hướng và phương thức tiếp cận khán giả khác nhau, việc phát hành album phòng thu thứ 8 cho thấy Bức Tường vẫn dành sự đầu tư cho sáng tác và phát triển chất liệu âm nhạc mới.

"TIX3 Tour 2026" vì thế không chỉ là dịp để ban nhạc gặp lại người hâm mộ tại hai thành phố lớn, mà còn là cơ hội giới thiệu những tìm tòi mới sau chặng đường dài gắn bó với Rock. Hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM sẽ là nơi các sáng tác trong album "TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi" được đặt trong mối liên hệ với những dấu ấn đã làm nên tên tuổi Bức Tường.

Sau hơn 30 năm, hành trình của ban nhạc vẫn tiếp tục với câu hỏi về cách gìn giữ bản sắc mà không ngừng chuyển động. Với "TIX3 Tour 2026", Bức Tường lựa chọn câu trả lời bằng những sáng tác mới, những câu chuyện của hiện tại và sự kết nối với khán giả đã đồng hành với mình qua nhiều thế hệ.

Một số hình ảnh các thành viên của ban nhạc Bức Tường hiện tại: