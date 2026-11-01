Lan tỏa tinh hoa võ Việt giữa lòng Paris

Các võ sinh Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris biểu diễn tại lễ kỷ niệm một năm thành lập võ đường ở Tòa thị chính quận 20-Paris. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Sau 1 năm hoạt động, võ đường không chỉ ghi dấu bằng những thành tích thi đấu mà còn góp phần đưa các giá trị của võ học Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng tại Pháp.

Võ Việt ghi dấu ấn

Ngày 31/10, tại trụ sở Tòa thị chính quận 20, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt (APCV) phối hợp chính quyền quận 20-Paris tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris.

Tham dự chương trình có Đại võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới; ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20-Paris; đại diện APCV và chính quyền địa phương; cùng các võ sư, huấn luyện viên, phụ huynh và võ sinh câu lạc bộ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm nhân dịp Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris tròn 1 năm hoạt động. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Võ đường được APCV khởi xướng thành lập vào tháng 10/2025, với sự đồng hành của chính quyền quận 20, Paris. Mục tiêu không chỉ là phát triển hoạt động thể thao, mà còn đưa võ học Việt Nam đến gần cộng đồng, góp phần duy trì kết nối văn hóa và trao truyền các giá trị Việt Nam giữa các thế hệ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Đức Diane Thu Dung, Chủ tịch APCV kiêm Chủ tịch Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris chia sẻ niềm vui khi nhìn lại chặng đường đầu tiên của võ đường. Từ ý tưởng ban đầu về việc đưa một di sản võ thuật Việt Nam đến với cộng đồng tại Paris, sau 1 năm, câu lạc bộ đã trở thành nơi gặp gỡ của những người thuộc nhiều thế hệ và nền văn hóa, cùng tập luyện và chia sẻ những giá trị của võ đạo.

Bà Nguyễn Đức Diane Thu Dung, Chủ tịch APCV kiêm Chủ tịch Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris phát biểu. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo bà Thu Dung, mục tiêu của APCV khi khởi xướng thành lập võ đường không chỉ là phát triển một hoạt động thể thao, mà còn tạo dựng một không gian giáo dục, giao lưu và kết nối văn hóa, nơi các thế hệ có thể cùng học hỏi và trưởng thành.

Hiện võ đường có khoảng 20 thành viên thường xuyên tập luyện. Đáng chú ý, theo báo cáo của câu lạc bộ, khoảng 70% thành viên là nữ. Nhiều người đến với Vovinam khi chưa từng có trải nghiệm với võ thuật Việt Nam. Sự đa dạng về độ tuổi, giới tính và xuất thân cho thấy sức lan tỏa của môn võ không chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt mà còn mở rộng tới những người dân địa phương quan tâm đến văn hóa và võ thuật.

Thị trưởng quận 20-Paris, ông Éric Pliez phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát biểu tại sự kiện, ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20, Paris nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động võ thuật trong việc gìn giữ di sản văn hóa, rèn luyện kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần đoàn kết. Theo ông, câu lạc bộ không chỉ là nơi tập luyện thể thao mà còn góp phần xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên và thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trưởng quận 20 cũng ghi nhận những nỗ lực của câu lạc bộ trong năm đầu tiên và cho biết, chính quyền địa phương thấu hiểu và chia sẻ với câu lạc bộ những khó khăn về cơ sở vật chất, thời gian sử dụng các địa điểm thể thao. Việc tìm kiếm thêm không gian tập luyện phù hợp sẽ góp phần hỗ trợ câu lạc bộ duy trì và mở rộng hoạt động.

Đại võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới phát biểu. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Đại võ sư Trần Nguyên Đạo đánh giá cao tinh thần năng động và những nỗ lực của tập thể câu lạc bộ. Ông bày tỏ ấn tượng khi các thành viên đã triển khai công việc rất hiệu quả và đưa câu lạc bộ đi vào hoạt động ổn định chỉ trong vài tuần.

Đại võ sư cũng ghi nhận những nỗ lực của ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện trong việc duy trì hoạt động, thu hút võ sinh dù điều kiện không gian tập luyện còn hạn chế. Ông đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ tìm kiếm địa điểm phù hợp hơn, tạo điều kiện để người dân có không gian tập luyện đáp ứng nhu cầu.

Đặc biệt, Đại võ sư Trần Nguyên Đạo đánh giá cao tỷ lệ nữ thành viên chiếm khoảng 70% của võ đường. Theo ông, đây là điểm nổi bật, cho thấy Vovinam có thể được tiếp cận và tập luyện rộng rãi, không giới hạn ở một nhóm đối tượng nhất định. Ông đồng thời biểu dương những tiến bộ của câu lạc bộ cả về chuyên môn lẫn tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh võ thuật Việt Nam tại Pháp.

Gìn giữ võ đạo, kết nối các thế hệ và cộng đồng

Các đại biểu tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Vovinam qua phần trình bày của đại diện Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời được tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Vovinam, từ những bước khởi đầu do cố võ sư Nguyễn Lộc đặt nền móng đến hành trình lan tỏa ra nhiều quốc gia.

Các bài biểu diễn của võ sinh tại buổi lễ cũng góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của môn võ Việt Nam, từ các bài quyền, kỹ thuật chiến đấu, tự vệ đến những bài biểu diễn binh khí và đòn chân tấn công. Đáng chú ý, nhiều người tham gia biểu diễn mới bắt đầu tập luyện, cho thấy sự tiến bộ và nỗ lực của các thành viên trong năm đầu tiên.

Nhìn lại 1 năm hoạt động vừa qua, ông Ndiaye Nazirou, huấn luyện viên chính của Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris cho biết, câu lạc bộ đã từng bước xây dựng nền nếp tập luyện, thu hút thành viên mới và tạo điều kiện để các võ sinh tham gia những hoạt động giao lưu, thi đấu.

Ông Ndiaye Nazirou, huấn luyện viên chính của Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris phát biểu. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong tháng 4/2026, các võ sinh tham dự giải Cúp Vovinam vùng Île-de-France, qua đó có thêm trải nghiệm thi đấu, học hỏi tinh thần thể thao và sự tôn trọng đối thủ.

Đến tháng 5/2026, tại Cúp Vovinam Pháp, câu lạc bộ giành 3 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Trong tháng 6, các võ sinh tham gia kỳ thi lên đai với toàn bộ thí sinh được giới thiệu đều đạt yêu cầu.

Đặc biệt, tại Giải vô địch Vovinam thế giới - World Cup Vovinam lần thứ 7 tổ chức ở Paris từ ngày 22-25/7 vừa qua, các thành viên câu lạc bộ giành 3 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với một võ đường mới đi vào hoạt động, đồng thời tạo thêm động lực để các võ sinh tiếp tục rèn luyện và tham gia các sân chơi lớn hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ndiaye Nazirou cho biết, bản thân đã tập luyện Vovinam hơn 20 năm tại Senegal. Ông từng chứng kiến môn võ được truyền bá tới nhiều địa phương ở Senegal và các quốc gia châu Phi như Mali, Burkina Faso, Bờ Biển Ngà và Algeria. Đối với ông, việc tiếp tục giảng dạy và đào tạo các thế hệ võ sinh hôm nay cũng là cách tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Các võ sinh Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris biểu diễn những kỹ thuật đặc trưng của Vovinam tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo ông Ndiaye Nazirou, định hướng của võ đường trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng số lượng người tham gia, tổ chức các buổi tập huấn và trải nghiệm để công chúng hiểu hơn về Vovinam, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm an toàn cho các thành viên. Câu lạc bộ cũng dự kiến phối hợp với các chuyên gia tổ chức hoạt động hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, phòng ngừa rủi ro, giúp võ sinh biết cách ứng phó trước những tình huống khẩn cấp trong tập luyện và cuộc sống.

Một kế hoạch đáng chú ý khác là tổ chức một giải đấu có nội dung thi kỹ thuật vào tháng 1/2027, dự kiến thu hút các võ sinh đến từ một số quốc gia châu Âu và châu Phi. Hoạt động này cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của Đại võ sư Trần Nguyên Đạo đối với quá trình phát triển và truyền bá Vovinam tại nhiều khu vực trên thế giới.

Từ một sáng kiến văn hóa cộng đồng, sau một năm, Võ đường Vovinam Việt Võ Đạo quận 20-Paris đang từng bước tạo dựng vị trí trong đời sống thể thao và giao lưu văn hóa tại địa phương. Những buổi tập không chỉ giúp các võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu về một di sản văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần kết nối con người và các thế hệ giữa lòng Paris.