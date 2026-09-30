Thu hồi gần 190ha đất cho 18 dự án

Chiều 30/9, HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua 4 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố (đợt 4).

HĐND TP. Cần Thơ thông qua 18 công trình, dự án phải thu hồi đất, tổng diện tích gần 190ha. Ảnh: Nhật Huy.

Theo đó, có 18 công trình, dự án phải thu hồi đất, tổng diện tích gần 190ha (17 dự án mới).

Đáng chú ý có Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80), với diện tích thu hồi lớn nhất, gần 145ha. Dự án thực hiện trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhứt, xã Vĩnh Trinh, Trung Hưng.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng quy định, tiến độ.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ lưu ý về tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Đối với kế hoạch đầu tư công, ông Thanh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị rà soát từng dự án về tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và phối hợp thực hiện. Đồng thời, phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án chậm triển khai, kéo dài.

Đối với danh mục 18 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 189ha, ông Thanh đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ pháp lý, quy hoạch, khả năng triển khai và hiệu quả sử dụng đất. Việc tổ chức thực hiện phải công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.