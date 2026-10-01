Hà Tĩnh: 479 dự án hoàn thành chưa quyết toán, siết trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 1.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính, đến ngày 24.8, toàn tỉnh có 479 dự án hoàn thành chưa quyết toán, giảm 12 dự án so với tháng 7. Trong đó, 246 dự án chậm trình thẩm tra quyết toán, gồm 114 dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư và 132 dự án do cấp xã quyết định đầu tư.

Tính đến ngày 24.8, toàn tỉnh có 479 dự án hoàn thành chưa quyết toán. Ảnh minh hoạ

Dù số dự án chậm trình quyết toán giảm 15 dự án, tương đương 5,7%, UBND tỉnh đánh giá tiến độ xử lý trong kỳ báo cáo tháng 8 còn thấp. Một số địa phương vẫn phát sinh dự án chậm quyết toán, như phường Bắc Hồng Lĩnh tăng 2 dự án; các xã Kỳ Anh, Đức Quang và Hà Linh mỗi địa phương tăng 1 dự án.

Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Trong số các chủ đầu tư còn nhiều dự án chậm trình quyết toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh có 34 dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh có 48 dự án; UBND phường Bắc Hồng Lĩnh có 20 dự án và UBND xã Đồng Lộc có 24 dự án.

Để xử lý số dự án tồn đọng, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; không đùn đẩy trách nhiệm đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Các dự án đã được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định. Với những dự án còn vướng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Sở Tài chính được giao tập trung thẩm tra, tham mưu phê duyệt đối với các dự án đã trình hồ sơ; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và không để phát sinh dự án mới chậm quyết toán.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu đánh giá, xếp loại các đơn vị, địa phương theo quý và cả năm 2026.

UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Kết quả quyết toán là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong năm 2026.