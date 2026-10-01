Tháo gỡ 'điểm nghẽn', đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện

Tham dự có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường có dự án điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Trị là địa phương có thế mạnh để phát triển năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Thời gian qua, nhiều dự án điện đã được triển khai, tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều dự án chưa được khởi công, chậm triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa Quảng Trị sớm trở thành trung tâm năng lượng trong khu vực.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Báo cáo của Sở Công Thương cho biết, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là trên 12.963MW; giai đoạn 2031-2035 là trên 3.892MW. Cơ cấu nguồn điện đa dạng, gồm: Nhiệt điện than, điện khí, điện gió, điện mặt trời, thủy điện và các loại hình năng lượng khác.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và điều hành thảo luận - Ảnh: Q.V

Đến thời điểm rà soát, toàn tỉnh có 40 nhà máy điện đã vận hành thương mại, tổng công suất trên 1.464MW; ngoài ra có 1.524 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất trên 148MW. Sản lượng điện phát trên địa bàn năm 2025 đạt gần 4 tỉ KWh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án đang triển khai xây dựng, gồm 3 dự án điện gió với tổng công suất 126MW, và 3 dự án thủy điện với tổng công suất 40MW. Có 3 dự án điện khí, 2 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió đã lựa chọn nhà đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục để khởi công.

Bên cạnh đó, hiện có 3 dự án điện gió, 5 dự án thủy điện đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư; 2 dự án điện gió với tổng công suất 230MW đang hoàn thiện thủ tục tham mưu chấp thuận nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2026; 2 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư; 28 dự án năng lượng đang thẩm định chủ trương đầu tư.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đa số các dự án điện đang gặp một số khó khăn liên quan đến khả năng đấu nối và giải tỏa công suất; tiến độ một số nguồn điện còn phụ thuộc vào việc hoàn thành công trình truyền tải; chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Mặt khác, một số dự án chậm tiến độ kéo dài do vướng mắc về đất đai, thủ tục điều chỉnh đầu tư, cấp phép chuyên ngành, năng lực tài chính và sự phối hợp trong triển khai….

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về tiến độ cấp phép chủ trương đầu tư các dự án, công tác GPMB, tiến độ và hướng xử lý đối với các dự án chậm tiến độ; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác GPMB, thủ tục pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để bảo đảm tiến độ các dự án điện trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại các dự án chậm tiến độ cũng như xem xét năng lực của nhà đầu tư, kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ.

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các sở, ngành quyết liệt triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án điện, đồng thời sẽ làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vướng mắc liên quan đến các dự án điện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong việc đôn đốc và triển khai thực hiện các dự án điện theo quy hoạch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà động lực là lĩnh vực năng lượng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với các dự án trong danh mục cần phân loại thành từng nhóm thì phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, quan trọng nhất là phải kiểm soát được tiến độ. Mặt khác, nhà đầu tư phải xây dựng lộ trình, thời gian hoàn thành GPMB, phân rõ trách nhiệm thuộc địa phương nào, thời điểm nào phải hoàn thành GPMB, thời điểm nào bắt đầu triển khai thi công và tiến độ giải ngân của từng tháng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” để tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, đồng thời lưu ý phải lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, làm sao để nhà đầu tư đó tạo ra tác động kép, vừa thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng, vừa có khả năng thu hút, phát triển thêm các lĩnh vực khác. Các sở, ngành phát huy tối đa trách nhiệm, “gác cửa” thật kỹ về năng lực của nhà đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật, nhất là các quy định mang tính bắt buộc nhằm xác định năng lực của nhà đầu tư, nếu trong quá trình triển khai, phương án của nhà đầu tư không khả thi, không thể hoàn thành dự án theo tiến độ, thì phải có phương án xử lý linh hoạt.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Về công tác GPMB, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại quan điểm đó là phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ GPMB theo đúng khung tiến độ mà nhà đầu tư đề xuất và đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án. Trong quá trình thực hiện, phải giải quyết phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời đề xuất khi khối lượng công việc vượt quá khả năng đáp ứng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về các kiến nghị liên quan đến hạ tầng phục vụ các dự án năng lượng, đường truyền tải điện và gợi mở nhiều vấn đề trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược gắn với phát triển và tiêu thụ điện xanh để vừa tạo đầu ra cho nguồn điện, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về rà soát, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng chí yêu cầu tiếp tục nghiên cứu theo hướng toàn diện, tổng thể, khoa học và có cơ sở thực tiễn, quyết tâm tạo được "cú hích" trong tăng trưởng và phát triển của tỉnh thời gian tới.