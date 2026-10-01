Gấp rút đấu nối đường điện 110kV phục vụ sân bay Quảng Trị

Ngày 1/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Công văn số 4787/UBND-CTXD về việc thực hiện lịch cắt điện, đấu nối tuyến đường dây 110kV phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Toàn cảnh Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị đang được xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai việc cắt điện, chuyển đấu nối tuyến đường dây 110kV theo kế hoạch, bảo đảm hoàn thành di dời, chuyển đấu nối và thu hồi các đường dây 110kV được thay thế trước ngày 10/10/2026.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành và Công ty Cổ phần SECO làm việc với Công ty Mua bán điện (EVN).

Các bên phải thống nhất công suất Pmax và hệ số tính toán K về tổn thất trên đường dây 110kV phục vụ dự án Cảng hàng không Quảng Trị trước khi chuyển đấu nối sang đường dây 110kV của 3 dự án điện mặt trời do các đơn vị trên quản lý, vận hành.

Việc thống nhất các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 3/10/2026.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các cấp điều độ để thống nhất lịch cắt điện theo kế hoạch; đồng thời tổ chức thi công hoàn thiện và chuyển đấu nối tuyến đường dây 110kV theo phương án đã được chấp thuận.

Công ty Điện lực Quảng Trị được giao tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung để hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện phương án đóng điện, bảo đảm tiến độ.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm đôn đốc Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị thực hiện các cam kết về thời gian.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai các phần việc được giao, không để việc cắt điện, chuyển đấu nối và thi công đường dây 110kV ảnh hưởng đến tiến độ bay thử nghiệm tại Cảng hàng không Quảng Trị vào ngày 15/10/2026.