Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất và tiến độ các dự án

Dự phiên họp có các đồng chí: Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên họp cũng cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình về chủ trương tổ chức Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động tại các tỉnh, thành phố; đánh giá, xếp loại và đề xuất mức xếp loại quý III-2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 08-QĐ/TU ngày 12-11-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng đất

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích kết quả giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế giai đoạn 2021-2025; đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị sau giám sát.

Theo báo cáo cho thấy, công tác quản lý nhà nước về đất đai và triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất nhìn chung được quan tâm chỉ đạo, từng bước đi vào nền nếp, cơ bản bảo đảm quy định pháp luật. Phần lớn doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động triển khai dự án, từng bước đưa đất được giao, cho thuê vào sử dụng đúng mục đích. Số thu từ đất đối với các tổ chức kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt 1.817,7 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu cho ý kiến vào các nội dung phiên họp.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung khắc phục. Đáng chú ý, có 35 dự án chậm tiến độ với diện tích sử dụng đất 602,63 ha, tổng vốn đầu tư 4.670,42 tỷ đồng; 18 dự án có nguy cơ chậm tiến độ với diện tích 137,60 ha, tổng vốn đầu tư 2.962,80 tỷ đồng.

Công tác bàn giao hồ sơ các dự án từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp còn chưa đầy đủ, đồng bộ; một số xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về đất đai. Toàn tỉnh mới có 81/124 xã, phường thực hiện đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 43 xã chưa có dữ liệu đất đai. Kinh phí đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn nợ các đơn vị đo đạc khoảng 200 tỷ đồng.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận.

Đối với các dự án đầu tư, một số dự án đã được chấp thuận chủ trương nhưng chậm giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc chưa hoàn thiện thủ tục đất đai. Việc tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án tồn đọng, kéo dài còn chậm, thiếu tính quyết liệt và chưa đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh với UBND cấp xã trong quản lý dự án có lúc, có việc còn hạn chế; việc cập nhật, trao đổi thông tin về tiến độ thực hiện dự án chưa thường xuyên. Công tác thống kê, cập nhật kết quả triển khai dự án chưa được theo dõi xuyên suốt, dẫn đến một số dự án quá thời gian theo quy định nhưng chưa kịp thời được gia hạn, điều chỉnh hoặc xử lý.

Các đại biểu đề nghị sau giám sát cần tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất chưa hiệu quả; đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; làm rõ trách nhiệm trong bàn giao, quản lý hồ sơ và theo dõi tiến độ dự án tại cơ sở. Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng, cần lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định; những dự án không còn khả năng thực hiện cần kiên quyết thu hồi đất.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận tại phiên họp.

Đoàn giám sát cũng kiến nghị đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, cập nhật thường xuyên, có kết nối giữa các sở, ngành và xã, phường; đồng thời rà soát, đánh giá đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai tại cấp xã, có phương án bố trí, điều động, tăng cường cán bộ chuyên môn và tổ chức tập huấn chuyên sâu. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cần phân cấp, phân công rõ giữa các sở, ngành và xã, phường trong theo dõi, quản lý, kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, theo dõi xuyên suốt và kịp thời đôn đốc tiến độ triển khai dự án.

Rõ việc, rõ trách nhiệm trong quản lý dự án

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn giám sát trong việc tổ chức giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nội dung giám sát quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, báo cáo kết quả giám sát cần được xây dựng kỹ lưỡng, bảo đảm phản ánh đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất và triển khai các dự án có sử dụng đất.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Đồng chí đề nghị báo cáo cần rà soát kỹ các nội dung đã được Đoàn giám sát phát hiện, nhất là những dự án chậm tiến độ, dự án chưa đưa đất vào sử dụng, việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai, xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, cũng như những hạn chế trong công tác phối hợp, theo dõi, kiểm tra và quản lý dự án. Đối với từng vấn đề, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tránh nêu chung chung, qua đó làm cơ sở để đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể.

Đối với các kiến nghị sau giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị phải được rà soát kỹ, xác định rõ nội dung, cơ quan thực hiện và trách nhiệm cụ thể. Những vấn đề liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực đất đai, nghĩa vụ tài chính và các dự án chậm triển khai cần được thống kê, lập danh mục cụ thể, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai và nguồn thu ngân sách. Các kiến nghị phải rõ ràng, khả thi, gắn với thời gian và trách nhiệm thực hiện, nhất là đối với những dự án tồn đọng, kéo dài hoặc có dấu hiệu sử dụng đất chưa hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị công tác giám sát của HĐND cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, trùng lặp, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí lưu ý, hoạt động tiếp xúc cử tri cũng cần được đổi mới theo hướng thực chất, dành nhiều thời gian và tạo điều kiện để cử tri trực tiếp phát biểu, nêu tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề đang quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND nắm bắt đầy đủ hơn tình hình thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề cử tri quan tâm và xem xét, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân.