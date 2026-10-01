Chính quyền yêu cầu di dời phòng tập gym ra khỏi nhà văn hóa

Theo phản ánh của người dân, Nhà văn hóa thôn Giáo Lạc, xã Quỹ Nhất (trước đây là Nhà văn hóa xóm 3, xã Nghĩa Tân cũ), được sử dụng một phần diện tích làm phòng tập gym từ nhiều năm nay.

Đây vốn là không gian vốn để phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân nhưng một phần diện tích của nhà văn hóa lại được bố trí thành địa điểm kinh doanh phòng tập gym, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Nhà văn hoá thôn Giáo Lạc.

Một phần diện tích nhà văn hóa được sử dụng để kinh doanh phòng tập gym.

Qua ghi nhận thực tế, phòng tập này được xây dựng kiên cố, nằm sát với phần không gian còn lại của nhà văn hóa và có cửa ra vào riêng.

Thời điểm PV có mặt, cửa phòng tập gym đang khóa. Tuy nhiên, bên trong vẫn có nhiều thiết bị phục vụ việc tập luyện được bố trí sẵn. Nhiều người dân sống xung quanh cho biết phòng tập này đã hoạt động trong thời gian dài.

Bên trong vẫn còn các thiết bị phục vụ việc tập luyện.

Cuối tháng 8, tại phòng tập gym này xảy ra vụ việc nam thiếu niên 16 tuổi bị một người đàn ông tập cùng hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Liên quan đến phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất - cho biết xã đã nắm được sự việc. Qua rà soát, xã xác định việc sử dụng một phần Nhà văn hóa thôn Giáo Lạc làm phòng tập gym đã tồn tại từ trước tháng 9/2024.

Ông Đức khẳng định xã không cho thuê nhà văn hóa để tổ chức hoạt động phòng tập. Tại các hội nghị giao ban, UBND xã đã yêu cầu các thôn quản lý, sử dụng nhà văn hóa đúng mục đích, phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Trước việc nhà văn hóa được sử dụng làm phòng tập gym, UBND xã đã chỉ đạo dừng hoạt động của phòng tập và yêu cầu di dời toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực nhà văn hóa thôn.

UBND xã giao bộ phận chuyên môn theo dõi, giám sát việc thực hiện. Dự kiến việc di dời hoàn tất trong đầu tháng 10.