iPhone Duo chốt lịch đặt trước và mở bán tại Việt Nam

iPhone Duo cho đặt trước từ 19h ngày 16/10

Apple xác nhận người dùng Việt Nam có thể đặt trước iPhone Duo từ 19h ngày 16/10/2026 theo giờ Việt Nam. Sau một tuần, sản phẩm sẽ chính thức có hàng từ ngày 23/10/2026. Việt Nam nằm trong nhóm hơn 70 quốc gia và khu vực được Apple triển khai sản phẩm trong đợt đầu.

Cùng theo dõi để cập nhật lịch đặt trước và mở bán iPhone Duo tại các đại lý bán lẻ như Viettel Store.

Như vậy, lịch phát hành iPhone mới tại Việt Nam năm nay được chia thành hai giai đoạn. iPhone 18 (bao gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max) đã nhận đặt trước từ ngày 12/9 và lên kệ ngày 18/9. Trong khi đó, iPhone Duo phải đến giữa tháng 10 mới bước vào giai đoạn đặt trước. Các đơn vị bán lẻ như Viettel Store cũng cập nhật lịch mở bán sản phẩm theo kế hoạch của Apple.

Có thể tóm tắt lịch phát hành iPhone Duo tại Việt Nam như sau:

Điều này cũng có nghĩa ở thời điểm hiện tại, iPhone Duo chưa bước vào giai đoạn đặt trước chính thức. Việc sản phẩm đã xuất hiện trên website Apple hoặc các hệ thống bán lẻ không đồng nghĩa máy đã được mở bán. Đây chủ yếu là giai đoạn người dùng theo dõi thông tin về sản phẩm, giá, phiên bản và lịch phát hành trước khi chương trình đặt trước bắt đầu.

Vì sao iPhone Duo mở bán muộn hơn iPhone 18 Pro Series?

Apple không công bố lý do chính thức, nhưng việc iPhone Duo mở bán muộn hơn có thể liên quan đến những khác biệt lớn về thiết kế và quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Trước hết, iPhone Duo có cấu trúc phức tạp hơn iPhone dạng thanh. Máy sử dụng màn hình gập 7,6 inch gồm nhiều lớp siêu mỏng, kết hợp lớp keo Viscoelastic có khả năng dịch chuyển khi gập mở. Thiết bị còn có hệ thống bản lề riêng, tạo thêm những yêu cầu về lắp ráp và kiểm soát độ bền mà iPhone 18 Pro Series không có.

iPhone Duo có cấu trúc khá phức tạp.

Bên cạnh phần cứng, phần mềm cũng phải thích ứng với hai màn hình. iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch, đòi hỏi giao diện và ứng dụng chuyển đổi phù hợp giữa các trạng thái gập, mở.

Ngoài ra, việc tách lịch phát hành giúp Apple đưa hai nhóm sản phẩm ra thị trường ở hai giai đoạn khác nhau. iPhone 18 Pro Series lên kệ ngày 18/9, trong khi Duo nhận đặt trước ngày 16/10 và mở bán ngày 23/10.

Dù vậy, đây là các yếu tố có thể lý giải sự khác biệt về lịch phát hành; Apple chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể khiến iPhone Duo lên kệ muộn hơn dòng Pro.

Trước ngày 16/10, người dùng cần lưu ý những gì?

Trước khi chương trình đặt trước bắt đầu, dung lượng và giá bán là hai thông tin có thể xác định trước. iPhone Duo có bốn phiên bản bộ nhớ gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Giá Apple công bố tại Việt Nam tương ứng là 64,999 triệu đồng, 71,499 triệu đồng, 84,499 triệu đồng và 103,999 triệu đồng. Máy có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.

Một điểm khác cần đặc biệt chú ý là iPhone Duo không sử dụng SIM vật lý. Máy chuyển hoàn toàn sang eSIM trên phạm vi toàn cầu. Với eSIM, thiết bị có thể lưu nhiều SIM điện tử và sử dụng hai số điện thoại cùng lúc. Người đang sử dụng SIM vật lý vì thế nên kiểm tra khả năng hỗ trợ và quy trình chuyển đổi eSIM của nhà mạng trước khi đổi máy.

Ngoài ra, ngày đặt trước và ngày có hàng cần được phân biệt. Việc hoàn tất đặt trước từ ngày 16/10 không đồng nghĩa người dùng có thể nhận máy ngay trong ngày. 23/10 mới là mốc iPhone Duo chính thức có hàng theo lịch của Apple. Tình trạng máy thực tế tại từng đối tác còn phụ thuộc vào nguồn hàng sẵn có.

Cập nhật các chính sách và ưu đãi trước thềm mở đặt trước và mở bán iPhone Duo.

Các chính sách cụ thể như tiền đặt cọc, thứ tự giao máy, phương thức nhận hàng hay chương trình dành cho giai đoạn mở bán cũng nên được kiểm tra theo thông báo chính thức của từng đơn vị phân phối khi thời điểm 16/10 đến gần.

Như vậy, câu trả lời cho “iPhone Duo bao giờ cho đặt trước?” tại Việt Nam là 19h ngày 16/10/2026. Máy sẽ chính thức có hàng sau đó một tuần, từ 23/10/2026. Khoảng thời gian từ nay đến giữa tháng 10 là giai đoạn để người dùng tìm hiểu phiên bản, lựa chọn dung lượng, màu sắc và chuẩn bị chuyển sang eSIM trước khi chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên bước vào đợt phát hành chính thức.