Đoàn Việt Nam tự tin nhập cuộc ngày thi đầu tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào những phần thi đầu tiên trong ngày 23/9. Đây là thời điểm các đại diện Việt Nam chính thức đối mặt với yêu cầu kỹ thuật, áp lực thời gian và những tiêu chuẩn nghề nghiệp được đặt ra tại một kỳ thi kỹ năng nghề quy mô quốc tế.

Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh Việt Nam ở các nghề Cơ điện tử, Năng lượng tái tạo, Điện lạnh, Lắp đặt điện, Công nghệ xe cơ giới hạng nặng, Công nghệ thời trang và Chăm sóc sức khỏe đã bước vào tranh tài.

Với quá trình chuẩn bị và huấn luyện trước khi đến Thượng Hải, các thí sinh giữ tinh thần tập trung, chủ động triển khai từng nội dung theo yêu cầu của bài thi.

Ở các nghề kỹ thuật, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác, khả năng làm chủ thiết bị và tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật.

Vì vậy, ngay từ những phần thi đầu tiên, các thí sinh Việt Nam chú trọng duy trì sự bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý và xử lý từng nhiệm vụ theo đúng quy trình.

Trong khi đó, nghề Lắp đặt điện đặt ra những yêu cầu cao về độ chính xác, tính an toàn và khả năng xử lý công việc trong điều kiện thi đấu thực tế.

Nghề Cơ điện tử, thí sinh phải phát huy khả năng phối hợp giữa kiến thức chuyên môn và thao tác kỹ thuật.

Thí sinh nghề Năng lượng tái tạo bước vào phần thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào từng yêu cầu kỹ thuật.

Với tâm thế chủ động, tự tin và tinh thần sẵn sàng chinh phục thử thách, các thí sinh Việt Nam đang từng bước thể hiện năng lực tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới.

Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người học nghề Việt Nam năng động, bản lĩnh và từng bước làm chủ những yêu cầu kỹ năng gắn với công nghệ hiện đại.