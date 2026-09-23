iPhone Duo chốt lịch mở bán tại Việt Nam từ 65 triệu đồng với công nghệ màn hình gập độc đáo

Apple đã chính thức công bố lộ trình phát hành mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo tại thị trường Việt Nam. Theo thông báo từ hãng, người tiêu dùng trong nước có thể bắt đầu đặt trước sản phẩm từ 19h ngày 16/10/2026 và thiết bị sẽ chính thức tới tay khách hàng từ ngày 23/10/2026. Việt Nam nằm trong danh sách hơn 70 quốc gia và khu vực được triển khai mở bán ngay trong đợt đầu tiên.

Thông báo thời điểm mở bán iPhone Duo tại Việt Nam.

Kế hoạch phân phối dòng sản phẩm iPhone năm nay của Apple được chia làm hai giai đoạn riêng biệt. Đợt mở bán đầu tiên dành cho thế hệ iPhone 18 tiêu chuẩn, gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đã hoàn tất đặt cọc từ ngày 12/9 và lên kệ vào ngày 18/9. Trong khi đó, dòng máy màn hình gập iPhone Duo phải dời sang trung tuần tháng 10 mới bắt đầu nhận đơn. Các hệ thống bán lẻ ủy quyền trong nước, bao gồm Viettel Store, đã đồng loạt cập nhật thời gian mở bán tương ứng theo chỉ định từ đối tác công nghệ.

Cấu trúc cơ học phức tạp và thách thức kỹ thuật trên iPhone Duo

Việc iPhone Duo mở bán muộn hơn dòng iPhone 18 Pro xuất phát từ những đòi hỏi khắt khe trong khâu chế tác và kiểm định độ bền của thiết bị gập. Không giống các dòng điện thoại dạng thanh truyền thống, iPhone Duo được trang bị màn hình trong 7,6 inch cấu thành từ nhiều lớp vật liệu siêu mỏng. Để đảm bảo độ bền khi uốn cong, nhà sản xuất đã tích hợp lớp keo đàn hồi nhớt Viscoelastic có khả năng tự dịch chuyển linh hoạt theo từng thao tác đóng mở của người dùng.

Hệ thống bản lề cơ học riêng biệt cũng là thành phần trọng yếu, yêu cầu quy trình lắp ráp chính xác cùng các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt mà dòng điện thoại thông thường không phải trải qua. Về mặt phần mềm, hệ điều hành cần được tinh chỉnh sâu để chuyển đổi dữ liệu hiển thị liền mạch giữa màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài và màn hình chính 7,6 inch bên trong, duy trì tốc độ phản hồi tức thì và không bị gián đoạn tác vụ khi thay đổi trạng thái gập mở.

Bảng giá niêm yết và bước chuyển dịch hoàn toàn sang eSIM

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Duo được bán ra với hai tùy chọn màu sắc là Trắng Ánh Sao và Trời Đêm. Dưới đây là mức giá niêm yết chính thức cho từng phiên bản bộ nhớ:

Một điểm thay đổi cốt lõi trên iPhone Duo là việc loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý trên phạm vi toàn cầu, chuyển đổi hoàn toàn sang chuẩn eSIM. Công nghệ SIM điện tử cho phép lưu trữ nhiều hồ sơ thuê bao và kích hoạt đồng thời hai số điện thoại hoạt động độc lập. Người dùng đang sử dụng SIM vật lý truyền thống cần thực hiện chuyển đổi thông tin thuê bao sang eSIM qua các nhà mạng viễn thông trước khi kích hoạt thiết bị mới.

Người tiêu dùng cần lưu ý rằng thời điểm mở cổng đặt trước (19h ngày 16/10) khác với thời điểm nhận máy thực tế (23/10). Tiến độ giao hàng tại các hệ thống bán lẻ sẽ phụ thuộc vào số lượng máy được phân bổ theo từng đợt hàng có sẵn.