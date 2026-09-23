Cảnh giác bẫy mã QR: Chủ cửa hàng có thể mất tiền nếu chủ quan

Tại các cửa hàng, kẻ gian đã đánh tráo mã QR thanh toán bằng một mã QR giả có màu sắc, tên chủ tài khoản và ngân hàng gần như giống hoàn toàn mã thật. Chỉ sau một thời gian, tiền thanh toán của khách đã được chuyển vào tài khoản khác.

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Cơ quan công an còn cảnh báo thủ đoạn phát lại âm thanh thông báo chuyển khoản thành công tại thời điểm cửa hàng đông khách. Nghe âm thanh quen thuộc, chủ cơ sở có thể tưởng đã nhận tiền và giao hàng hoặc trả lại tiền thừa cho đối tượng.

Ngoài ra, mã QR giả còn có thể được dán đè tại nơi công cộng, gửi qua mạng xã hội hoặc email, dẫn người dùng đến website giả mạo để đánh cắp thông tin, cài mã độc hoặc chiếm quyền truy cập tài khoản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, chủ cơ sở kinh doanh thường xuyên kiểm tra mã QR và không chỉ dựa vào âm thanh thông báo.Khi nhận thanh toán, cần trực tiếp kiểm tra số dư tài khoản; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc.