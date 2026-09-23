Khám phá công nghệ iPhone Duo màn hình gập chuẩn bị lên kệ tại Việt Nam từ 65 triệu đồng

Apple đã chính thức công bố kế hoạch phân phối dòng điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo tại thị trường Việt Nam. Theo lộ trình được công bố, người dùng trong nước có thể bắt đầu đặt trước sản phẩm từ 19h ngày 16/10/2026 và thiết bị sẽ chính thức tới tay khách hàng vào ngày 23/10/2026. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách hơn 70 quốc gia và khu vực được mở bán sản phẩm ngay trong đợt đầu tiên.

Lộ trình phát hành hai giai đoạn riêng biệt của Apple

Khác với thông lệ các năm trước, đợt mở bán thiết bị di động năm nay của Apple tại thị trường Việt Nam được phân bổ theo hai giai đoạn rõ rệt. Đợt mở bán đầu tiên tập trung vào dòng iPhone 18 tiêu chuẩn cùng hai biến thể cao cấp là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, vốn đã hoàn tất nhận đặt cọc từ ngày 12/9 và lên kệ từ ngày 18/9. Trong khi đó, dòng sản phẩm đột phá iPhone Duo được ấn định lịch nhận đơn vào trung tuần tháng 10.

Thông báo thời điểm mở bán iPhone Duo tại Việt Nam.

Hiện tại, các chuỗi bán lẻ ủy quyền trong nước, bao gồm Viettel Store, đã đồng loạt niêm yết thông tin sản phẩm và cập nhật lịch trình đặt hàng theo sát định hướng từ Apple. Tuy nhiên, cổng tiếp nhận đơn đặt mua trước vẫn chưa vận hành chính thức, mọi hình ảnh và dữ liệu hiện chỉ phục vụ nhu cầu tham khảo thông số, phiên bản và biểu giá để người dùng chủ động chuẩn bị.

Thách thức kỹ thuật từ cơ chế gập và vật liệu đàn hồi nhớt

Việc iPhone Duo mở bán muộn hơn dòng iPhone 18 Pro phản ánh sự phức tạp trong quá trình chế tác cũng như tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe của thiết bị gập. Để đạt được độ bền tối ưu, cấu trúc của iPhone Duo sở hữu nhiều chi tiết gia công cơ khí hoàn toàn khác biệt so với điện thoại dạng thanh truyền thống.

Màn hình chính bên trong có kích thước 7,6 inch, được tạo thành từ nhiều lớp vật liệu siêu mỏng kết hợp cùng lớp keo đàn hồi nhớt Viscoelastic. Loại keo đặc chủng này có khả năng tự dịch chuyển linh hoạt theo lực uốn cong, hạn chế nếp gấp và đảm bảo tuổi thọ linh kiện qua hàng trăm nghìn chu kỳ gập mở. Song song đó, hệ thống bản lề chuyên biệt đòi hỏi quy trình lắp ráp chính xác tuyệt đối nhằm chịu được áp lực vật lý liên tục.

Bên cạnh rào cản phần cứng, phần mềm của máy cũng cần thời gian tối ưu hóa chuyên sâu. Giao diện hệ điều hành phải đảm bảo khả năng chuyển đổi tức thì giữa màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài và màn hình gập 7,6 inch bên trong, giúp tác vụ của người dùng diễn ra liền mạch khi đóng mở thiết bị.

Loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý và bảng giá công bố

Một thay đổi mang tính cốt lõi trên iPhone Duo là việc loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý trên phạm vi toàn cầu. Máy chuyển dịch 100% sang công nghệ eSIM, cho phép lưu trữ nhiều hồ sơ thuê bao và kích hoạt chế độ hai SIM hoạt động đồng thời. Khách hàng đang dùng thẻ SIM truyền thống sẽ cần liên hệ nhà mạng để hoàn tất thủ tục cấp đổi eSIM trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

Người mua cần phân biệt rõ thời điểm đặt cọc (19h ngày 16/10) và thời điểm nhận máy (từ ngày 23/10). Việc đặt trước sớm không đảm bảo nhận hàng ngay đợt đầu tiên nếu nguồn hàng phân bổ tại các đại lý bị giới hạn. Chi tiết về mức tiền cọc và chính sách giao nhận cụ thể sẽ được từng hệ thống phân phối thông báo sát ngày mở cổng nhận đơn.