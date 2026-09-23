Chuyển đổi số tạo chuyển biến trong thi hành án dân sự

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước số hóa hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thi hành án.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, THADS tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tham mưu, Tổ giúp việc và ban hành hơn 26 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai. Các nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng đơn vị, vị trí công tác và gắn với tiến độ thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng THADS tỉnh Phú Thọ, chuyển đổi số đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả tổ chức thi hành án.

Nền tảng số THADS được đưa vào vận hành với 4 phân hệ gồm Tổ chức thi hành án (eTCTHA), Tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (eKNTC), Hỗ trợ ra quyết định (eQĐTHA) và Biên lai điện tử. Các phân hệ được kết nối với quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ và từng bước giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Tính đến ngày 31/7/2026, Nền tảng số THADS ghi nhận 24.539 việc phải thi hành, trong đó 20.606 việc có điều kiện thi hành; đã giải quyết xong 11.312 việc, đạt 54,90%. Tổng số tiền phải thi hành hơn 6.520 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành hơn 4.306 tỷ đồng và đã giải quyết xong hơn 1.013 tỷ đồng.

Các phân hệ nghiệp vụ cũng được khai thác ngày càng hiệu quả. Phần mềm Hỗ trợ ra quyết định đã tiếp nhận 14.084 bản án, quyết định và 1.946 đơn yêu cầu, qua đó ban hành 19.456 quyết định thi hành án. Phần mềm Biên lai điện tử phát hành 40.169 biên lai, với số tiền thực thu hơn 667,15 tỷ đồng. Phần mềm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp nhận 934 đơn, giải quyết 731 đơn.

Dữ liệu giữa các phân hệ được liên thông, đồng thời hệ thống đã gửi 44.929 văn bản qua Trục văn bản của Chính phủ. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Nền tảng số THADS và phần mềm kế toán nghiệp vụ MISA cũng góp phần hạn chế nhập liệu trùng lặp, nâng độ chính xác trong quản lý thu, chi tiền và tài sản thi hành án.

Cùng với đó, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh THADS (IOC) được đưa vào vận hành, tạo thêm công cụ phục vụ theo dõi, giám sát và chỉ đạo, điều hành. THADS tỉnh cũng đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu. Đến hết tháng 7/2026, toàn tỉnh đã rà soát, đối chiếu 15.953 hồ sơ, phát hiện và cập nhật 10.148 hồ sơ về ngày chuyển trạng thái.

Hạ tầng công nghệ tiếp tục được đầu tư với 252 máy tính để bàn, 51 máy tính xách tay, 174 máy in, 41 máy scan, 32 máy photocopy và hệ thống đường truyền Internet tốc độ từ 100/100 Mbps đến 300/300 Mbps.

Theo Trưởng THADS tỉnh Nguyễn Thị Kim Yến, thời gian tới đơn vị tiếp tục chuyển đổi số theo hướng lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan để phục vụ xác minh điều kiện thi hành án.

Việc đẩy mạnh số hóa nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường kết nối các hệ thống đang tạo nền tảng để THADS Phú Thọ đổi mới phương thức quản trị, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng tính công khai, minh bạch và hiệu quả tổ chức thi hành án.