Mexico siết sử dụng điện thoại trong trường học, hướng đến bảo vệ trẻ em

Ngày 22/9, Mexico công bố các quy định mới về việc sử dụng thiết bị di động trong trường học. Theo đó, học sinh tại các trường tiểu học và trung học thuộc hệ thống giáo dục công lập sẽ bị hạn chế sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc buổi học.

Quy định mới dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 3/11, áp dụng trên toàn hệ thống giáo dục công lập của Mexico.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc trẻ em và thanh thiếu niên dành ngày càng nhiều thời gian trước màn hình đang trở thành vấn đề được quan tâm tại nhiều quốc gia. Các chính phủ đang tìm cách thiết lập những giới hạn rõ ràng hơn đối với việc trẻ em tiếp cận điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số, đặc biệt trong môi trường học đường.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các quan chức giáo dục tại các bang đã đạt được sự đồng thuận về biện pháp hạn chế sử dụng thiết bị di động trong trường học.

Theo kế hoạch, đối với bậc trung học, mỗi trường sẽ chủ động xây dựng các giới hạn phù hợp nhằm bảo đảm thiết bị điện tử được sử dụng an toàn, có trách nhiệm và phục vụ mục đích giáo dục. Trong khi đó, các trường đại học được khuyến khích thúc đẩy cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm, hướng tới xây dựng "quyền công dân kỹ thuật số" dựa trên đạo đức và tư duy phản biện.

Bộ trưởng Giáo dục Mexico Mario Delgado nhận định thỏa thuận mới là một bước quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Ông cho rằng chính sách này không chỉ hướng đến việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần và kết quả học tập mà còn khuyến khích sự phát triển toàn diện, tăng cường khả năng tập trung, tương tác trực tiếp giữa con người với nhau và sự gắn kết cộng đồng.

Việc Mexico siết sử dụng điện thoại trong trường học cũng nằm trong xu hướng rộng hơn trên thế giới khi nhiều quốc gia bắt đầu xem xét lại cách trẻ em tiếp cận công nghệ.

Năm 2025, Australia trở thành quốc gia đầu tiên ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Một số quốc gia khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự trong năm 2026, cho thấy vấn đề kiểm soát thời gian và môi trường trực tuyến của trẻ em ngày càng trở thành một phần trong chính sách công.

Không chỉ chính phủ, các công ty công nghệ lớn cũng đang chịu sức ép liên quan đến cách nền tảng của họ tác động đến người dùng trẻ tuổi.

Trong tháng 8, Meta Platforms được cho là đã đồng ý chi trả tới 18 tỷ USD trong vòng một thập kỷ, đồng thời áp dụng những giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với việc thanh thiếu niên sử dụng Facebook và Instagram. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đối mặt với các cáo buộc cho rằng những nền tảng của mình được thiết kế theo cách có thể khiến trẻ em dễ bị cuốn vào việc sử dụng quá mức.

Với quy định mới, Mexico đang lựa chọn cách tiếp cận tập trung trước hết vào môi trường học đường. Thay vì loại bỏ hoàn toàn công nghệ khỏi giáo dục, chính sách hướng đến việc xác định thời điểm và mục đích sử dụng thiết bị, đồng thời khuyến khích học sinh hình thành thói quen sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng gắn liền với đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, câu chuyện tại Mexico cho thấy các trường học đang phải tìm kiếm một sự cân bằng mới: tận dụng công nghệ như một công cụ giáo dục nhưng đồng thời hạn chế những tác động không mong muốn của việc sử dụng thiết bị quá mức.