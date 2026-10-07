Va chạm với xe ben kéo rơ-mooc, nam sinh tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Trưa 7/10, Công an xã Hàm Thuận phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa xe đạp và xe ben kéo rơ-mooc trên Quốc lộ 1.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km1691+800 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận, ngay khu vực điểm mở dải phân cách, phía trước cổng một trường THCS.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben BKS 86C-142.84 kéo rơ-mooc chở một xe máy xúc lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, xe ben xảy ra va chạm với xe đạp do em V.V.T.T. (SN 2013) điều khiển.

Cú va chạm khiến nam sinh bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng trích xuất camera tại khu vực xảy ra tai nạn và kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế.

Theo cơ quan chức năng, khu vực này từng xảy ra một số vụ tai nạn, trong đó có vụ gây thiệt hại về người. Do đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, khi qua đường tại khu vực cổng trường, học sinh cần có sự hỗ trợ của người lớn, thầy cô giáo. Các phương tiện tải trọng lớn khi lưu thông qua khu vực trường học, nơi đông người cần chú ý quan sát, giảm tốc độ để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.