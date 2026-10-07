Phát huy vai trò chi bộ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2026; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và những vấn đề liên quan đến địa phương.

Chi bộ cũng quán triệt, triển khai một số chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước và cấp trên.

Đại biểu và các đảng viên dự buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ xóm Thống Nhất 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Chi bộ Tơm 1, Tơm 2, Chùa và Đặt. Sau sáp nhập, Chi bộ từng bước ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ và duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định.

Hiện, Chi bộ có 45 đảng viên, trong đó 40 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị; 40 đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Chi bộ có 17 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm đến 55 tuổi Đảng.

Xóm Thống Nhất 2 hiện có 508 hộ, với 2.059 nhân khẩu. Toàn xóm còn 11 hộ nghèo, chiếm 2,17%; 21 hộ cận nghèo, chiếm 4,13%. Trên địa bàn có một số dự án lớn đang được triển khai, như: Khu công nghiệp Tây Phổ Yên; Khu Trung tâm đô thị - dịch vụ và tái định cư xã Thành Công; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thành Công.

Các dự án tác động trực tiếp đến một bộ phận người dân, đặt ra yêu cầu Chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tình hình nhân dân, kịp thời tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đảng viên thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung vào những vấn đề thiết thực ở cơ sở như, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn; việc bố trí, sử dụng nhà văn hóa các xóm trước khi sáp nhập để tránh lãng phí; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Văn Lương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ của các đảng viên trong thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề của địa phương. Đồng chí đề nghị, Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu.

Chi bộ cần sâu sát hơn, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến các dự án đang triển khai trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Mặt khác, Chi bộ tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động, hỗ trợ đảng viên khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số...