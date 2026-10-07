Đà Nẵng còn mưa to đến rất to

Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tuần tra, khơi thông thoát nước trên các tuyến đường vào ngày 7/10. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 9/10, mưa lớn tại khu vực nói trên có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo dữ liệu từ 86 trạm đo mưa chuyên dùng VRain, từ tối 6/10 đến 18 giờ ngày 7/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phổ biến mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, nhất là Hòa Bắc (phường Hải Vân), hồ Hòa Trung (phường Liên Chiểu), phường Tam Kỳ, xã Phú Ninh, xã Thăng An.

Do mưa lớn trên diện rộng, đến 18 giờ ngày 7/10, trên Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất của Cục Khí tượng thủy văn, thành phố Đà Nẵng đang có 45 xã, phường được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, trong đó, phường Hải Vân được cảnh báo mức rất cao; các phường, xã: Liên Chiểu, Bà Nà, Hòa Vang, Tây Hồ, Phú Ninh, Tiên Phước, Trà Liên, Tam Mỹ được cảnh báo mức cao; 36 phường, xã còn lại được cảnh báo mức trung bình.

Ngoài ra, đêm 7/10 và ngày 8/10, khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn tại khu vực có xu hướng giảm.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin về đợt mưa lớn trên diện rộng.