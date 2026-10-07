Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Trào

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Bí Thư Đảng ủy xã Tân Trào tặng hoa chúc mừng các đồng chí trên cương vị mới.

Thực hiện Quyết định của Chính ủy Quân khu 2, Trung tá Hoàng Ngọc Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Trào được điều động giữ chức Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 15, Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Nguyễn Văn Đại, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hùng Lợi được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Trào.

Hội nghị đã thông qua báo cáo và thảo luận thông qua các nội dung bàn giao về công tác Quân sự, công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác Hậu cần, kỹ thuật theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được Quân khu điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Trung tá Hoàng Ngọc Cường và Trung tá Nguyễn Văn Đại đã cùng với tập thể đơn vị làm tốt vai trò tham mưu, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục cùng với cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ứng cứu các sự cố thiên tai; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.