Đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật Việt Nam – Australia ngày càng thực chất

Tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird chiều 7/10 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia nói riêng vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa để tiếp tục khai thác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào tháng 8 vừa qua đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả tích cực, với 3 Tuyên bố chung, 14 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực cùng những kết quả quan trọng trong trao đổi cấp cao giữa các ban, bộ, ngành hai nước.

Những kết quả đó đã tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia bước sang giai đoạn phát triển mới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng; đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, lòng tin và khuôn khổ chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Tony Burke đã đồng chủ trì Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ 2. Hai bên thống nhất nhiều phương hướng hợp tác thời gian tới, trong đó chú trọng chia sẻ thông tin, dự báo các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia; thúc đẩy hợp tác về an ninh biên giới, an ninh mạng; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và năng lực ứng phó quốc gia.

Đại sứ Gillian Bird trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia nói riêng vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa để tiếp tục khai thác, qua đó góp phần đưa quan hệ chính trị, ngoại giao và thực thi pháp luật ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các cam kết tại Tuyên bố kết quả Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ 2; đồng thời ủng hộ vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong năm Việt Nam đăng cai APEC 2027.

Hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình; đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an; nghiên cứu, hợp tác trong các chuyên ngành kỹ thuật, an ninh mạng và công nghệ trọng yếu.

Bộ trưởng cũng mong muốn, các cơ quan chức năng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động hợp pháp tại nước kia.

Hai bên điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Gillian Bird nhấn mạnh, với những kết quả tích cực của chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, quan hệ giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Australia nói riêng còn nhiều tiềm năng, dư địa lớn cần tích cực hợp tác.

Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối với Bộ Công an để thúc đẩy các cơ quan chức năng Australia triển khai hiệu quả những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành một trụ cột ngày càng thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.