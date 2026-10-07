Xe tải lao vào tạp hóa, 3 người trọng thương

Ngày 7/10, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải BKS 71H-012.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua thôn Đức Hòa, xe bất ngờ lao vào một quán tạp hóa ven đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình bị thương nặng, gồm P.T.T.N. (SN 1987) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng; P.T.T.T. (SN 1989) bị gãy xương cẳng chân và N.P.H.L. (SN 2022) bị gãy xương cánh tay, xương đùi.

Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cấp cứu. Theo thông tin từ cơ sở y tế, cả 3 người đều bị thương nặng. Các bác sĩ đã tập trung cấp cứu, ổn định tình trạng ban đầu trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý, xác minh nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.