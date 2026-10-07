Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì thẩm định hồ sơ dự thảo hai thông tư về thi hành án trong Quân đội

Hội nghị tư vấn thẩm định hồ sơ dự thảo hai thông tư thay thế: Thông tư số 01/2018/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế hoạt động của ngành thi hành án Quân đội và Thông tư số 50/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị, Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng thông tin về quy định cũng như sự cần thiết phải tổ chức hội nghị tư vấn thẩm định hồ sơ dự thảo hai thông tư nêu trên.

Từ đó, đồng chí Phó cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đề nghị các đại biểu dự hội nghị thẳng thắn đóng góp ý kiến xung quanh các nội dung về sự cần thiết phải ban hành; quá trình xây dựng; bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo hai thông tư; một số vấn đề cần tập trung thảo luận làm rõ. Qua đó, giúp Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng có cơ sở xây dựng văn bản thẩm định bảo đảm đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tá Vũ Gia Phong, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Gia Phong, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng-cơ quan chủ trì soạn thảo đã báo cáo tóm tắt các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, sự cần thiết phải ban hành thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BQP và Thông tư số 50/2017/TT-BQP; những hạn chế, bất cập trong thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BQP và Thông tư số 50/2017/TT-BQP. Đồng chí cũng thông tin về quá trình xây dựng và bố cục dự thảo hai thông tư, các điểm mới nổi bật.

Tiếp đến, cơ quan chức năng của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo thẩm định sơ bộ hồ sơ dự thảo hai thông tư và cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo cơ bản tuân thủ đúng, đủ các bước cũng như ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định về văn bản quy phạm pháp luật; một số vấn đề cần chỉnh lý, bổ sung, làm rõ thêm.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Tòa án Quân sự Trung ương, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị)… bày tỏ nhất trí với báo cáo thẩm định của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, đồng thời đề nghị Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng nghiên cứu làm rõ thêm một số nội dung về cơ sở pháp lý, thực tiễn để tăng tính thuyết phục của báo cáo thuyết minh, giải trình về sự cần thiết ban hành các thông tư; bố cục lại nội dung dự thảo.

Qua 10 ý kiến phát biểu của các đại biểu và giải trình của cơ quan soạn thảo, Đại tá Bùi Hoàng Anh kết luận và đề nghị Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, giúp đỡ cơ quan chủ trì soạn thảo.